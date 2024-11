Az argentinok legendája is kiakadt a focizni akaró influenszerre

„Azt sem tudta, hova kell állnia, egészen hihetetlen. Ez szégyenteljes” – idézte az MTI a mérkőzést közvetítő Tyc Sports kommentátorát.

Az ilyen esetek nem túl gyakoriak, de egyre többször fordul elő, hogy egy-egy futballistának valamilyen okból több követője van, mint a csapatának. A DAC-ban a 2020/2021-es szezonban futballozó Sydney Friede például jelenleg 1,1 millió Instagram-követővel rendelkezik, és a TikTokon is hasonló méretű bázisa van, míg YouTube-csatornája is 875 ezer feliratkozót számlál.

Az egykori német ifiválogatott középpályás ugyan a sárga-kékeknél eltöltött idő alatt még nem rendelkezett ennyi rajongóval, de már akkor is renegetegen követték, így a dunaszerdahelyiek közösségi oldalait, valamint a YouTube-on közvetített mérkőzések kommentmezőjét is ellepték a német hozzászólások, amelyek elsősorban Friedet dicsérték. A Csallóközben eredetileg kétéves szerződést aláíró futballista végül sérülései miatt egy év után távozott, majd visszavonult és főállású influenszerként folytatta pályafutását. Friede végül papíron visszatért és az idei szezonban három meccsen pályára is lépett egy berlini kupasorozatban a 2021-ben alapított Delay Sports csapatában. A DAC mezében összesen 14 meccsen játszott, amelyeken 3 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.