Amerikai világcsúcs, amerikai-magyar érem és holland esések az atlétikai világbajnokság első napján

A megnyitó a korábban beharangozotthoz képest kissé visszafogott volt. A Nemzeti Atlétikai Központ kivetítőjén feltűnt Freddie Mercury, aki 1986. július 27-én Budapesten elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt. Most pedig ezen esemény jelentőségéhez hasonlóan a világ harmadik legnagyobb sporteseményének lehet házigazdája a magyar főváros, így ismét Budapestre figyel a világ. A Queen énekesének hangja után a népdalból énekelt még részletet Bagossy Norbert, Péter Szabó Szilvia, Keresztes Ildikó, Szalonna és bandája, a Hősök, valamint a zenei programot színesítette a Z-Drums, a SunCity Brass, Lábas Viktória és a Magyar Rádió Gyermekkórusa is. A megnyitó beszédeket Sebastian Coe, a World Athletics elnöke és Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke tartották, utóbbi pedig hivatalosan is megnyitotta a 19. atlétikai világbajnokságot.

Miután Youhuu, az esemény kabalafigurája is megérkezett a stadionba a közönség elsősorban a férfiak 1500 méteres futószámának futamaira figyelt, de Krizsán és Nemes is súlylökésben igyekezett a lehető legjobbját nyújtani a hétpróbázóknál.

A férfiak 100 méteres síkfutásának selejtezőjében Ján Volko mindössze a 7. lett a 3. futamban, így esélye sem volt a továbbjutásra. „Nem vagyok elégedett, nehezen tudok mit mondani. Ez a világbajnokság, nagyon erős a mezőny. Nem éreztem semmilyen hibát, nem tudom visszaidézni hol lehettem volna jobb, talán ez is bizonyítja mennyire koncentrált voltam, mentem ahogy bírtam. A csapattal ki kell majd elemeznünk és felkészülni a 200-ra, hogy ott jól tudjak kijönni a kanyarból” – mondta a mix zónában a szlovák sprinter.