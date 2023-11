A vártnál nehezebben győzött a KFC

A jártasabbaknak a meccs elején feltűnhetett, hogy a kezdő tizenegyből hiányoztak olyan játékosok, mint Ganbayar, Adayilo, Špiriak vagy Horodník, akiket négy fiatal (Eckl Patrik, Baranyai Ádám, Kmeťo Dávid és Puska Péter) igyekezett becsületesen helyettesíteni a pályán. A bonyodalmakat az első negyedóra végén még az a tény is növelte, hogy Bayemit egy jobb oldali gyors támadás végén kíméletlenül elsöpörte a vendégek egyik hátvédje, és nem tudta folytatni a játékot. A helyette beállt Pastorek jól teljesített a folytatásban.

Az első félidő első 20 percében egyik csapat sem dolgozott ki olyan helyzetet, amely gólveszélyt jelentett volna az ellenfél kapujára. A játék minősége, vagy színvonala elég sok kívánnivalót hagyott maga után, a jó fociból keveset láttunk. Az unalmas, meddő játékot egy gyors hosszú passzos komáromi támadás rázta fel a 23. percben. A tizenhatoson belül pattogó labda a nagyon aktív Kmeťo elé került, aki védhetetlenül lőtt a bal alsó sarokba – 1:0. Sajnos a játék minősége a gól után sem változott, a komáromiak aktívabbak voltak végig, de a támadásaikat nem tudták úgy befejezni, hogy növeljék előnyüket. A liláknak két kecsegtető helyzete maradt ki az első félidőben. A 27. percben Šmehyl 25 méterről szánta rá magát lövésre, de centiméterekkel lőtt fölé, a 40. percben pedig Kmeťo egy remek csellel becsapta védőjét a bal oldalon, de 12 méterről, ziccerből nem találta el a kaput.

A második félidő első felében is maradt a sablonos, nem élvezetes, befejezések nélküli játék. Megelégelve a változatlanságot, Radványi Miklós a 64. percről fokozatosan cserélt. Tóth Gábor és Martin Adamec is beállt, de ők sem hozták meg a várva várt változást. Gólhelyzetek ugyan voltak, csak gól nem született. A komáromiak hajszálra voltak a biztos győzelem megszerzéséhez szükséges második góltól: a 72. percben Pastorek a jobb oldalon lerázta magáról védőjét, az alapvonaltól beívelt a tizenhatos közelébe, ahova jó pillanatban érkezett Šmehyl, aki hatalmas lövést eresztett meg a jobb sarokba, de a vendégek kapusa, Firket Karajbic a kapufa mellé tenyerelte a kapuba tartó labdát.

Még két gólszerzési lehetősége volt a komáromiaknak: a 78. percben Tóth hagyta le védőjét, már csak a kapus volt előtte, de 8 méterről a kapufát találta el. Tíz perccel később pedig Pastorek zárhatta volna góllal a meccset, de ő sem találta el a kaput, így maradt az 1:0. A mérkőzés színvonalára rányomta bélyegét a vendégek agresszív, helyenként durva játéka és a játékvezető gyenge teljesítménye is. Mindenesetre csalódtak azok, akik gólzáporos győzelmet vártak a KFC-től.

„A körülmények rákényszerítettek, hogy változtassunk a megszokott kezdőcsapaton. Négy fiatal játékost küldtem be, akik nem illeszkedtek be azonnal a csapatba, ami meglátszott a teljesítményünkön. Menet közben is jöttek a problémák, Bayemi az elején megsérült, cserélnem kellett. Legkevesebb négy gólhelyzetet megint kihagytunk. Pár perccel a vége előtt ha Tóth Gabi hatalmas kapufája bemegy, igazságosabbá tette volna az eredményt” – mondta lapunknak a meccs után Radványi Miklós, a KFC vezetőedzője.

A komáromiak előnye így három mérkőzéssel az őszi szezon befejezése előtt kilenc pontra nőtt a tabella élén.