A szerelemnek múlnia kell, avagy a Real-korszak vége – és kezdete?

Akkor még nem tudtuk, de az öt év alatt négy Bajnokok Ligáját nyerő, teljes pompájában dürrögő Real Madrid haláltusája kezdődött meg 2018. május 31-én.

A sikerkovács távozása

„Úgy döntöttem, hogy távozok. Persze, egy nap majd visszatérhetek, hiszen ez a klub mindig is közel állt a szívemhez. Sokan nem fogják megérteni a döntésemet, de ez volt a megfelelő idő a változtatáshoz, a játékosok szempontjából is” – nyilatkozta távozása napján Zinédine Zidane.

A 46 éves menedzser zsinórban háromszor lett Bajnokok Ligája-győztes a csapattal, nyert mellé két Európai Szuperkupát, két klubvilágbajnokságot, egy Király-kupát és egy bajnoki címet is. És ahogy távozott, úgy indult el a Real Madrid a lejtőn.

A Real Madrid irányítását Julen Lopetegui vette át Zidane-tól, aki aztán úgy járt, mint most a klub – pillanatok alatt mindent elvesztett. Kinevezése miatt előbb a szövetségi kapitányi állását veszítette el, majd belebukott a feladatba is – alig négy hónap után menesztették.

Hibát hibára, bukást bukásra

„Nem kaptam elegendő időt, így tudom a legjobban ezt elmagyarázni. Jól kezdtük az idényt, a csapat remekül játszott, aztán jött három nagyon rossz hét. Csak abban tudsz reménykedni, hogy lesz időd megtalálni a megoldást, mert ez beletelhet egy egész évbe is. Biztosak voltunk benne, hogy túl fogunk lendülni a gyenge időszakon” – mondta kirúgása után a BBC-nek Julen Lopetegui, de még ebben sem lett igaza, a csapat vergődése folytatódott.

Immár Santiago Hernán Solarival, a 42 éves, 11-szeres argentin válogatott középpályással, aki a River Plate és az Atlético Madrid után 2000-ben igazolt a Realhoz, ahol öt év alatt 131 bajnokin tíz gólt szerzett, nyert két bajnokságot és egy Bajnokok Ligáját. Edzőként nem sikerült ezt a sort bővítenie, sőt példátlan vesszőfutást mutatott be a tavasz kezdetén. A Real Madrid az elmúlt két hétben minden porondon kudarcot vallott: a Barcelona elleni kettős vereséggel kiesett a Király-kupából, hatalmas hátrányba került a bajnokságban, valamint 2–1-es előnyről bukta el a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét az Ajax ellen.

Leeresztve

Persze nem csak Zidane volt nagy veszteség – távozott a klubtól a rekorder gólzsák Cristiano Ronaldo is, márpedig az egész csapatjáték az ő kiszolgálására lett felépítve. Távozása után mindössze két játékos, Marcelo és Sergio Ramos maradt a keretben, aki tudta, milyen a Real Madrid Ronaldo nélkül – és nem voltak boldogok.

A helyzetet súlyosbította, hogy a világbajnokság teljesen kizsigerelte a keretet. A francia Raphael Varane és a horvát Luka Modric egészen a döntőig jutott, de a többiek is kivették a részüket a tornából. „Teljesen leeresztettem” – vallotta be maga Modric a szezon kezdetén.

A rövid pihenő mentálisan és fizikálisan is megviselte a keretet. Szeptember végén Marcelo húzta meg a jobb vádliját, majd Dani Carvajal következett. Nem sokkal később Varane izomsérülése jött, aztán Casemirónak ment ki a bokája, Nacho pedig térdszalagszakadást szenvedett.

A transzferpiac sem segített, mindössze három játékos érkezett: Thibaut Courtois, Odriozola és Mariano Díaz Mejía.

Nem csak edzőkérdés van

A fizikailag leeresztett, sérülésektől tizedelt, győzelmektől jóllakott csapat aztán egyéni problémák egész sorát görgette maga előtt a szezonban, kezdve Thibaut Courtois leigazolásával. Keylor Navas semmivel sem szolgált rá arra, hogy esélyt se kapjon a folytatásban, pedig így történt.

„Sorozatban szerzett három Bajnokok Ligája-győzelem után oda jutottam, hogy nem játszom egy percet se…” – mondta az El Chiringuito Tv-nek Keylor Navas még novemberben.

A védelemben egyéb gondok is akadtak. A királyi gárda kezdőcsapatában az évek óta gyakorlatilag bérelt hellyel bíró klasszis, Marcelo helyét a 22 éves Sergio Reguilón foglalta el, állígtólag azért, mert Santiago Solari vezetőedző elégedetlen a brazil futballista fizikai állapotával.

A helyzet aztán csak folyamatosan romlott, mígnem az Ajax elleni visszavágó alatt a játékos felesége már kifakadt a közösségi médiában. „Ne várj pozitív változásokat, ha negatív emberek vesznek körül. Ne adj helyet az olyan embereknek, akik nem akarnak teljesen az életed részévé válni. Tudd, mennyit érsz, tudd, mit tudsz adni, és ne nyugodj bele olyan megoldásba, ami kevesebbet ad, mint amennyit megérdemelsz” – írta.

Lábcsók helyett fütty

A csapat másik sztárja, Gareth Bale helyzete sem épp rózsás. A helyzet mára odáig fajult, hogy a 29 éves futballistát kifütyülte a Santiago Bernabéu-stadion egy része, amikor az el Clásico (amelyet az FC Barcelona nyert meg 1–0-ra) 61. percében lecserélték.

A walesinek Santiago Solari vezetőedzővel és csapattársaival is megromlott a viszonya. Január végén nem ment el a Sergio Ramos által szervezett csapatvacsorára, a Levante elleni gólja után nem ünnepelt, a pacsizni akaró Lucas Vázquezt pedig nemes egyszerűséggel lerázta, a Marca szerint az Atlético Madrid elleni városi derbin bemutatott gólöröme is Solarinak szólhatott. A hírek szerint a kommunikációval is gondja van, ugyanis nem beszél spanyolul, Marcelo pedig a Marcának elárulta, hogy edzéseken testbeszéddel és kézjelekkel kommunikál.

Bale helyett – aki egyébként ebben az idényben 33 meccsen 13 gólnál tart eddig – ügynöke reagált a helyzetre a BBC-nek.

„A szurkolók mostani generációja még évekig fog beszélni Gareth góljairól. Azoknak, akik kifütyülik, szégyellniük kellene magukat, a lábát csókolgathatnák – fogalmazott Jonathan Barnett. – Bale több tiszteletet érdemel. Szégyenletes, ahogy a Real Madrid bizonyos drukkerei viselkednek vele. A Spanyolországban eltöltött hat évében mindent megnyert, amit lehetett. A világ egyik legjobb játékosa. A sajtóhírekkel szemben egyébként jól érzi itt magát, beszél spanyolul, és nincs gondja a csapattársaival sem. Akik ezeket írják, semmit sem tudnak róla” – állítja az ügynöke, aztán mindenki döntse el, kinek hisz – neki vagy a csapattársaknak.

Nehezen indul a traktor

Nem bántak kesztyűs kézzel a valóban szerényebb teljesítményt nyújtó Toni Kroosszal sem. „Ezzel a középpályával a Girona ellen sem lehetett volna nyerni. Kroos olyan, mint egy dízelmotoros traktor” – hőbörgött Bernd Schuster, aki szerint Toni Kroos és Raphael Varane pocsék teljesítménye pecsételte meg a fővárosiak sorsát a Barcelona ellen 3–0-ra elvesztett Király-kupa-visszavágón.

A Madrid húzóembere volt korábban az az Isco is, aki ebben a szezonban csak perceket kap. A Real Madriddal korábban bajnok és spanyol Szuperkupa-győztes, valamint a spanyol válogatottal Európa-bajnok De la Red is kritikusan nyilatkozott Iscóról az AS-nek.

„A Real Madrid olyan klub, amely nem vár senkire. A csapatban mindenki elég jó ahhoz, hogy elfoglalja egy társa helyét, tehát ha valaki nem teljesít a megfelelő szinten, nem kap lehetőséget.”

Isco Twitteren reagált is az elhangzottakra.

„Teljesen egyetértek De la Reddel, de ha nem kapod meg ugyanazokat a lehetőségeket, mint a csapattársaid, megváltoznak a dolgok…”

A pohár az Ajax elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő előtt telt be Iscónál, aki az utolsó pillanatban tudta meg, hogy a keretbe sem kerül be a hollandok elleni visszavágóra, ezen pedig annyira felhúzta magát, hogy el sem ment a csapattal a meccsre.

Fortyog az öltöző

Santiago Solari a sajtótájékoztatóján elárulta, miért nem számol Iscóval.

„A klub a fegyelmi ügyeket a csapaton belül kívánja rendezni, így ezekről nem beszélhetek. Azt azonban elárulhatom, ahhoz, hogy valaki rendszeres játéklehetőséget kapjon nálam, megfelelő formában kell lennie!” – idézi az argentint a Marca. Sajtóhírek szerint Isco már nem is erőlködik, és közölte ügynökével, ha Solari marad az edző – ez a veszély egyébként aligha fenyegeti –, ő az első adandó alkalommal lelép a spanyol fővárosból.

Az Ajax elleni kiesés egyéb puskaporos hordókat is felrobbantott.

Spanyol sajtóhírek szerint hatalmas balhé volt a Real Madrid öltözőjében a meccs után. A királyiak csapatkapitánya, Sergio Ramos állítólag összeszólalkozott a klub elnökével, Florentino Pérezzel, aki még a kirúgással is megfenyegette. Történt mindez azért, mert a csapatkapitány, aki eltiltása miatt csak a lelátóról figyelhette a meccset, kiállt társai mellett, és odaszólt az elnöknek, hogy nemcsak a játékosok felelősek a történtekért, hanem maga Pérez is, mivel nem gondoskodott a nyáron a Juventusba távozó Cristiano Ronaldo pótlásáról.

Navas, Varane, Ramos, Marcelo, Isco, Kroos, Modric, Bale – és akkor még csak a legnagyobb visszhangot kiváltó ügyeket vettük sorba a Real Madrid idei szezonjából. Nem csoda, hogy márciusra összeomlott a csapat, amely tét nélkül kénytelen lejátszani a hátralévő meccseket. Egy korszak véget ért, és mint mindig, most is csúnyán, ahogy a legnagyobb bokszolókat is tepsiben szokták kihúzni végül a ringből, mert túl messzire mennek. A csúcson kell abbahagyni, de ez a Real Madridból csak Zidane-nak sikerült – és talán a feltámadás is vele jön majd el.