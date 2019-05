A Slovan befejezte a KHL-ben

A Slovan tehát visszatér a szlovák extraligába, ahol utoljára a 2011/2012-es idényben szerepelt.



Ifjabb Juraj Široký, a klub igazgatótanácsának tagja a hétfő esti rendkívüli sajtótájékoztatón egyelőre nem tudta megmondani, hogy a Slovan a jövőben is az Ondrej Nepela Stadionban fogja-e játszani a mérkőzéseit, mivel még nem törlesztette többmilliós adósságát a várossal szemben. A klub a játékosoknak is tartozik, ha ezeket nem rendezi, akkor a szlovák bajnokságban sem indulhat el.



A Slovan hét szezont töltött a KHL-ben, és kétszer jutott be a playoffba, de ott még meccset sem tudott nyerni. (TASR)