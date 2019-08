A „megaboldog” Gelle óriásit hajrázott a szülinapján

A párkányi versenyző két hónappal ezelőtt még azt gondolta, Botek Ádámmal K2-ben próbálkoznak meg az olimpiai kvótaszerzéssel. A szövetség döntése értelmében azonban Botek a négyesbe ült, Gelle társ nélkül maradt, így végül egyesben szállt harcba Tokióért.

Gelle a vb előtt úgy fogalmazott, tudja, hogy megvannak a képességei az olimpiai kvótaszerzéshez, mert Rióban ebben a számban indult, de akkor „egész évben erre készült”.

Szegeden viszont megmutatta, hogy most sem szabad leírni. Az 1000 méter középfutamának első 250 métere után csak a hetedik helyen állt, és még 750 méternél is csak a hatodik volt, a táv második felét viszont ő teljesítette a leggyorsabban, egyre jött fel az ellenfeleire, és végül második helyen ért célba. Ezzel bejutott a szombaton 12.14-kor kezdődő döntőbe, és továbbra is életben tartotta ötkarikás álmait.

„Fantasztikus érzés! Egyáltalán nem vártam, hogy ilyen jól fog menni. A rajt előtt nem éreztem magam túl jól, elég későn volt a futam, kicsit álmos is voltam. De végül nagyon jól ment, a táv felétől fokozatosan hoztam be a többieket, az utolsó kétszázon pedig már nem néztem, hol állok, csak nyomtam, ahogy bírtam. Megaboldog vagyok!” – lelkendezett Gelle.

Egyúttal azonban hangsúlyozta azt is, hogy a döntő még előtte áll, és ott is szeretné megismételni a jó teljesítményt. „Ki kell pihennem magam, hogy holnap is képes legyek hasonlóra. De azt gondolom, ha ilyen pályát megyek, mint most, akkor elégedett leszek, és az eredmény se lesz rossz.”

Gelle nem akarta azt boncolgatni, elégtétel-e a történtek után számára ez az eredmény. „Elsősorban annak örülök, hogy egy ilyen förtelmes év után ilyen teljesítményre voltam képes. Ha még a kvóta is összejönne, az csodálatos volna” – jelentette ki a párkányi versenyző, aki 2011-ben Szegeden szerezte meg pályafutása eddigi egyetlen világbajnoki címét, akkor Vlček Erikkel meglepetésre megnyerték a K2 1000 métert.

A biztos tokiói induláshoz Gellének az első ötben kell végeznie a döntőben.