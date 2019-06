A Liverpool hatodszor, vagy a Tottenham először?

Ahogy csütörtökön az Európa-ligában, úgy ma este (21.00) a labdarúgó Bajnokok Ligájában is angol házidöntőt rendeznek, a Liverpool és a Tottenham csap össze. Megnéztük mi a szól a csapatok mellett és ellen a döntőben.

Mi szól a Liverpool mellett?

A flow. A Barcelona 4:0-s legyőzését évtizedekig fogják emlegetni, nem csak Liverpoolban. Az a katartikus mérkőzés olyan energiát adhatott a csapatnak, amelyet jól felhasználva a döntőben is diadalmaskodhatnak, Jürgen Klopp vezetőedző pedig mestere annak, hogy a megfelelő mentális állapotba hozza a csapatát.

Az elvesztett kijevi döntő. Tavaly a Liverpool több mint 10 év után játszott BL-döntőt, és a vereség okozta frusztráció sokakban úgy csapódott le, hogy még egyszer nem akarják kiengedni a kezük közül a trófeát. Korábban csak két csapat, a Juventus (1997, 1998) és a Valencia (2000, 2001) veszítette el két egymást követő évben a döntőt.

Mi szól a Liverpool ellen?

Igazából semmi, és pont ez. Az idei BL-sorozatban a favoritok vagy a magukat már győztesnek érző csapatok sokszor pofára estek. A Liverpool a döntőt egyértelmű esélyesként várja, és ha ez elbizakodottá teszi őket, akkor a vörösök is pórul járhatnak.

Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője:

„A Liverpool és a Tottenham jól ismeri egymást. Ettől eltekintve ez egy döntő, és fel kell készülnöd az ellenfélre, fel kell térképezned az erősségeit és a gyengéit. E tekintetben ez nem különbözik semmilyen más döntőtől. Tudjuk, hogy ha csúcsformában vagyunk, akkor nehéz ellenünk játszani, de ez a Tottenhamre is igaz. Van egy német mondás: »A legjobb dolgok harmadszorra jönnek.« Mainzban kétszer lecsúsztunk a feljutásról, de harmadszorra sikerült. Remélem, ez megismétlődik a BL-ben is. A mainzi időszaknak volt a legnagyobb hatása az életemre, 18 évet töltöttem ott. Ott tanultam meg, hogy a legnagyobb vereségek azért vannak, hogy utánuk még erősebben térhess vissza.”

FC Liverpool

Alapítási év: 1892

Klubszín: vörös

Stadion: Anfield Road (53 394 fő)

Klubelnök: Tom Werner

Edző: Jürgen Klopp (német)

Helyezés a Premier League-ben: 2.

SIKEREK

BEK- és BL-győztes: 5x (1977, 1978, 1981. 1984, 2005)

UEFA-kupa-győztes: 3x (1973, 1976, 2001)

Európai Szuperkupa-győztes: 3x (1977, 2001, 2005)

Angol bajnok: 18x (legutóbb 1989/90),

FA-kupa-győztes: 7x (legutóbb 2005/2006)

Angol Ligakupa-győztes: 8x (legutóbb 2011/12)

Angol Szuperkupa-győztes: 15x (legutóbb 2006)

ÚT A DÖNTŐIG

Csoportkör

Liverpool–PSG 3:2

Napoli–Liverpool 1:0

Liverpool–Crvena zvezda 4:0

Crvena zvezda–Liverpool 2:0

PSG–Liverpool 2:1

Liverpool–Napoli 1:0

A C csoport végeredménye:

1. PSG 11 pont, 2. Liverpool 9, 3. Napoli 9, 4. Crvena zvezda 4.

Nyolcaddöntő:

Liverpool–Bayern München 0:0

Bayern München–Liverpool 1:3

Negyeddöntő:

Liverpool–Porto 2:0

Porto–Liverpool 1:4

Elődöntő:

Barcelona–Liverpool 3:0

Liverpool–Barcelona 4:0

A döntő számai 5

Ötödik alkalommal rendeznek BEK- vagy BL-döntőt Madridban, 1957, 1969, 1980 és 2010 után. 7

Ez a hetedik olyan BL-döntő, amelyben mindkét döntős ugyanabból az országból került ki. Mindhárom spanyol házidöntőt a Real Madrid nyerte (2000-ben a Valencia, 2014-ben és 2016-ban pedig az Atlético Madrid ellen), 2003-ban az AC Milan büntetőkkel győzte le a Juventust, 2013-ban pedig a Bayern München diadalmaskodott a Borussia Dortmund felett. A korábbi egyetlen angol házidöntőt 2008-ban tizenegyesekkel a Manchester United nyerte a Chelsea ellen. 8

A Tottenham a nyolcadik angol klub, amely döntőt játszhat a legrangosabb európai kupasorozatban, semmilyen más nemzetnek nem jutott el ennyi egyesülete a fináléba. 23

A Tottenham lehet a huszonharmadik BEK/BL-győztes, legutóbb 2012-ben, a Chelsea győzelmekor került új név a trófeára. 40

A Tottenham a 40. döntős a BEK/BL történetében, ezt megelőzően 11 éve volt új csapat a döntőben, a Chelsea, amely akkor a Manchester Uniteddel találkozott.

Mi szól a Tottenham mellett?

A flow. A Tottenhamet a szezon során sokszor leírták már, a csoportkörből is nehezen, csak két győzelemmel jutottak tovább, és a negyeddöntőben és az elődöntőben is közel álltak a kieséshez. Az Ajax otthonában aratott 3:2-es győzelmük az utolsó percben lőtt harmadik góllal hasonlóan katartikus volt, mint a Liverpool sikere a Barca ellen – ez a lendület pedig a döntőben is kulcsfontosságú lehet.

Harry Kane már egészséges. Az angol válogatott csatár két hónapja szenvedett bokasérülést, de már Maricio Pochettino rendelkezésére áll. Kezdőként, s talán még inkább a cserepadról beálló jolly jokerként a mérkőzés egyik kulcsembere lehet.

Mi szól a Tottenham ellen?

Az egymás elleni meccsek. A két csapat legutóbbi 14 mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Spurs, kilencszer a Liverpool győzött, négyszer pedig döntetlen lett az eredmény.

Mauricio Pochettino, a Tottenham vezetőedzője:

„A klub először jutott be a BL-döntőbe, ami a futballvilág csúcsa. Nem sokan jutottak el idáig. Mi két lábbal állunk a földön, úgyhogy bár nagyon nagy erőfeszítésünkbe került idáig jutni, minden pillanatot ki is élveztünk. A szakmai stábban uralkodó alapvető érzés a hála – hálásak vagyunk a futballnak, ennek a klubnak és mindenekfölött a játékosoknak. Ebben a BL-sorozatban minden meccs döntővel ért fel számunkra. Nem a döntő volt az eredeti célunk, mindig az előttünk álló meccset akartuk megnyerni, az előttünk álló akadályt legyűrni, tudva, hogy megvan az erőnk hozzá, hogy valami csodálatosat érjünk el. A futballban a szenvedély a kulcs. Az a játék, amit mindannyian szeretünk, az érzelmekből és a szenvedélyből fakad.”

Tottenham Hotspur

Alapítási év: 1882

Klubszínek: fehér–kék

Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62 062 fő)

Klubelnök: Daniel Levy

Edző: Mauricio Pochettino (argentin)

Helyezés a Premier League-ben: 4.

SIKEREK

KEK-győztes: 1x (1963)

UEFA-kupa-győztes: 2x (1972, 1984)

Angol bajnok: 2x (legutóbb 1960/61)

FA-kupa-győztes: 8x (legutóbb 1990/91)

Angol Ligakupa-győztes: 4x (legutóbb 2007/08)

Angol Szuperkupa-győztes: 7x (legutóbb 1991)

ÚT A DÖNTŐIG

Csoportkör

Internazionale–Tottenham 2:1

Tottenham–Barcelona 2:4

Eindhoven–Tottenham 2:2

Tottenham–Eindhoven 2:1

Tottenham–Internazionale 1:0

Barcelona–Tottenham 1:1

A B csoport végeredménye:

1. Barcelona 14 pont, 2. Tottenham 8, 3. Internazionale 8, 4. Eindhoven 2.

Nyolcaddöntő:

Tottenham–Dortmund 3:0

Dortmund–Tottenham 0:1

Negyeddöntő:

Tottenham–Manchester City 1:0

Manchester City–Tottehnam 4:3

Elődöntő:

Tottenham–Ajax 0:1

Ajax–Tottenham 2:3

A várható kezdőcsapatok: