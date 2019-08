A K2 megmászása nagy fegyvertény

Amikor Erőss Zsolt, a legendás magyar hegymászó és társa, Kiss Péter 2013-ban ereszkedés közben meghalt a Himalája harmadik legmagasabb hegyén, a Kancsendzöngán, Kollár Lajos expedícióvezető több ízben is azt nyilatkozta, hogy a magyar hegymászás a következő években valószínűleg nem számíthat nagy sikerekre, mert nincsenek olyan kaliberű mászók, akik az elhunyt páros helyére léphetnek, és nyolcezreseket tudnának meghódítani. Az idő nem őt igazolta: Klein Dávidnak és Suhajda Szilárdnak köszönhetően a magyar hegymászósport egyetlen lépésre került attól, hogy teljesítse az úgynevezett Himalája Koronája küldetést, azaz hogy az összes nyolcezresre feljusson egy magyar mászó.

Erőss Zsolt halálakor még három 8000 feletti csúcson nem állt magyar, de 2016-ban Klein Dávid sikeresen megmászta a legveszedelmesebbnek tartott, legnagyobb halálozási rátával rendelkező Annapurna I-et, Suhajda Szilárd pedig idén, július 25-én feljutott a technikailag legnagyobb kihívást jelentő K2-re, így ma már csak egyetlen csúcs hiányzik a listáról.



A legnehezebb hegy



A K2-t a Hegyek királyának is nevezik: magasságban elmarad ugyan a Mount Everesttől, de az alaptábortól kezdve meredek, lavinaveszélyes szakaszok és komoly kihívást jelentő hosszú szikla- és jégfalak nehezítik az utat, így megmászását hegymászókörökben lényegesen nagyobb teljesítménynek tartják, mint a Mount Everest teljesítését.

Suhajda idén harmadszor futott neki a K2-nek. Legutóbb 2016-ban próbálkozott, amikor nemcsak ő, hanem az összes ott tartózkodó mászó visszafordulni kényszerült egy hatalmas lavina miatt. Klein Dávid és Suhajda Szilárd az idei expedíciót rendkívül nagy gondossággal építette fel – a már összeszokottnak számító páros különösen nagy figyelmet szentelt az akklimatizációnak, a hegyen pedig mindvégig jó döntéseket hozva tettek tanúbizonyságot profizmusukról.



Suhajda fent, Klein lent



Amikor a páros a csúcsmászásra készült, a hegyen tartózkodó expedíciók nagyja időközben feladta a próbálkozást és összecsomagolt: a teherhordók a négyes tábor környékén a rossz idő és a rengeteg friss hó miatt nem tudtak köteleket rögzíteni, így a kereskedelmi expedíciók számára a mászás túlzottan veszélyessé vált. A hegyen mindössze egyetlen, 19 fős nívós expedíció maradt, valamint egy-két független mászó, akik türelmesen vártak az ideális időjárási ablakra.

A magyar páros július 25-re tervezte a csúcsmászást, de Klein Dávid a nagy napon egyre erősödő gyomorbántalmak és hányinger miatt nem tartott Szilárddal, hanem inkább visszaereszkedett az alaptáborba. „Ha feljebb mentem volna, súlyosbodhatott volna az állapotom, és akkor feltartottam volna Szilárdot. Úgy éreztem, az ő esélyeit rontanám, ha tovább haladnékˮ – magyarázta a döntését.

Suhajda jó állapotban, elegendő energiatartalékkal ért fel a csúcsra, ráadásul tiszta időt fogott ki. Sikere több szempontból is kiemelkedő: nem elég, hogy a legnehezebb hegyet mászta meg, de egyáltalán nem használt oxigénpalackokat, és segítsége is csak az alaptáborig volt. Emellett az sem elhanyagolható, hogy egy kétszemélyes expedíció keretében, csakis egymásra utalva, végig egymást biztosítva másztak Klein Dáviddal. Suhajda Szilárd nemcsak a saját, hanem talán a magyar hegymászósport legbámulatosabb teljesítményét tette le az asztalra. Hogy mekkora fegyvertény ez a siker, azt Klein Dávid szavai is érzékeltetik: „Visszafordultam. Korábban én négy nyolcezrest másztam meg, de mégis ezt tartom talán a legsikeresebb expedíciómnak.ˮ



Az Everest következhet



A K2 megmászásával egyetlen olyan nyolcezres maradt, amelynek csúcsán még nem állt magyar mászó: a Kínában található Sisapangma.

A Kínában található csúcs esetében félreértésre adhat okot, hogy a 8008 méter magas központi csúcsot már több magyar állampolgár is megmászta, de a hegy legmagasabb pontja hivatalosan 8027 méter, aminek elérése mindmáig nem sikerült.

Egy friss beszélgetésből viszont kiderült, a Klein Dávid és Suhajda Szilárd nevével fémjelzett Eseményhorizont expedíciók számára most egy másik feladat élvez prioritást: oxigénpalack nélkül szeretnének feljutni a Mount Everestre, amelynek megmászása során 2002-ben még Erőss Zsolt is segítségül hívta a sűrített levegőt.