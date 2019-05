A finnektől már kikaptak a szlovákok

Mindkét csapat tengerentúli ellenfél legyőzésével hangolt a meccsre, és mindkét csapat kisebb (nagyobb) meglepetésre tette mindezt.

A finnek Kanada legyőzése után valamivel többet pihenhettek, de az amerikaiakat verő szlovákok kapitánya, Craig Ramsay nem látott ebben problémát - továbbra sem nevezett új játékost a keretbe. Azaz a nem teljesen egészséges Libor Hudáček és a Denis Godla-Dávid Bondra-kettős nélkül léptek jégre a finnek ellen a szlovákok, ám a kapuban ezúttal Marek Čiliak kapott lehetőséget az egyébként jó teljesítménnyel debütáló Patrik Rybár helyén.

Az előző napi jó eredmény megtette a hatását, a szlovák csapat jégre lépésekor sokkal jobban megőrült a Steel Aréna, mint az USA elleni kezdés előtt. Az első buli után pedig azonnal felhangzott a "Slovensko-Slovensko" skandálás.

Az első nagy helyzet a finnek előtt adódott az 5. percben, de Čiliak résen volt. A válasz Lantoši révén erkezett egy perccel később. Ennél a szituációnál szinte felrobbant a csarnok, amely a legkisebb helyzetecskéknél is egy emberként hördült fel. Ezután a finnek percei következtek, többször is a védekező harmadukba szorították a szlovákokat. Túlzott igyekezetük azonban szabálytalanságba torkollott. A két perc alatt Tatarék nem sok veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára, az utolsó másodpercben azonban Erik Černák élesebb szögből leadott lövése utat talált Lankinen hálójába - 1:0.

Nem sokkal később ugyanez játszódott le fordított felállásban, szlovák kiállitás, finn előny, a végén Lindbohm-góllal - 1:1. A 17. percben a finnek a vezetést is átvették, rögtön a buli után Kakko lőtt gólt a kék vonalról Čiliaknak, akit pedig senki sem zavart védés közben - 1:2.

A torna során először hátrányba kerülő szlovákok a 27. percben dolgoztak ki egyenlítési lehetőséget, de Lantoši helyzete kimaradt. Utána viszont emberhátrányban kellett védekezniük, amely során a kapuvas is "hárított" egyszer. Komoly rohamokat utána sem tudtak indítani, mivel a finn (ellen)tamadások is veszélyesek voltak. A 40. percben viszont egy végsőkig kijátszott akció után Jaroš nem találta el az üres kaput, de a folytatódó támadás végén Marinčin kanalazta be a korongot a finn hálóba kifordult helyzetből - 2:2.

A harmadik húsz perc eleje inkább a finneké volt, később fölváltva akadtak lehetőségek mindkét kapu előtt. Az 50. percben Kakko parádés csele és befejezése után ismét a finnek kerültek előnybe - 2:3. A szlovákok minden erejükkel az egyenlítésért küzdöttek, de sem emberelőnyből nem találtak be, sem Tatar ziccere nem eredményezett gólt. A kegyelemdöfést Kakko üres kapus gólja adta meg - 2:4.

A szlovákok elszenvedték első vereségüket a tornán.