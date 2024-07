A DAC-nál nem akarják ugyanazt a hibát elkövetni, mint a legutóbbi szezon elején

A múlt szezon végén hatalmasat hajrázott a DAC, és míg a rájátszás kezdete előtt az sem volt biztos, hogy a felsőházba jut, végül kiharcolta azt. Ott aztán az utolsó fordulóban, a zsolnaiak ellen bebiztosította bajnoki ezüstérmét, egyúttal a nemzetközi kupaszereplés jogát.

A nyári felkészülés során a csapat döntetlenezett az Austriával, kikapott a cseh Vyškovtól és legyőzte a győrieket és az eszékieket. Az új szezon csütörtökön, a Konferencialiga-selejtezővel kezdődik a csapat számára az azerbajdzsáni Zira otthonában, majd vasárnap Kassán a Niké Liga is rajtol a DAC számára.

A nyári átigazolási időszak egyelőre kifejezetten ígéretesen alakult a sárga-kékeknek, hiszen a tavaszi szezon kulcsemberei közül senki sem távozott és nincs is kilátásban a kiárusítás. A legnagyobb nevű távozó a Zsolnára hazatérő Miroslav Káčer, aki tavasszal már nem számított alapembernek.

Ezzel szemben érdekes és ígéretes új arcok érkeztek Dunaszerdahelyre, például a saját nevelésű Almási László vagy a tehetséges zólyombrézói Bajo.

Izgalmas, új arcok

„A sikeres szezonzárás után úgy döntöttünk, hogy jelenlegi edzőnkkel folytatjuk a munkát. A csapatunk magját meg akartuk tartani és egyúttal tovább mélyíteni a keretet. A Ferencvárossal nem volt egyszerű megegyezni Damir Redzic leigazolása kapcsán, de végül sikerült. Tuboly Győrből érkezett hozzánk Debrecenen keresztül, tőle hasonló fejlődést várunk, mint Vitálistól, aki tavaly érkezett hozzánk. Érkezett továbbá a releváns tapasztalattal rendelkező Bajo Zólyombrézóról. Bernát tavaly Trnavában játszott, korábban pedig Zsolnán, egy sérülés miatt Belgiumban nem a tervek szerint alakultak a dolgai, de mi bízunk az ilyen játékosokban is. Hiszem, hogy illik a filozófiánkba. Almási egy srác a mi akadémiánkról, és örülünk, hogy elhoztuk, és még ott van a 15 éves Bősze Levente, aki megkapta első profi szerződését és a nagycsapattal készül. Még sok dolog történhet a piacon, keressük a lehetőségeket bizonyos posztokra – összegezte a DAC nyári transzfereit Jan Van Daele ügyvezető igazgató, aki Mahmudu Bajo leigazolása kapcsán pár részletet is elárult. – A tárgyalások már közvetlenül az előző szezon vége után megkezdődtek. Beszéltem az ügynökével, és Bajo kifejezetten a DAC ajánlatát preferálta, pedig a Slovan mellett BL-selejtezőben szereplő csapatok is érdeklődtek iránta. Úgy gondolta, hogy a DAC számára a megfelelő lépés. Mi bízunk benne, hogy ő nem a jövő játékosa, hanem azonnal a segítségünkre tud lenni” – mondta a 19 éves gambiai középpályásról, aki 2028 nyaráig írt alá Dunaszerdahelyen.

A szezonrajt kapcsán az ügyvezető igazgató megemlékezett a hasonló tavalyi kezdésről is, és megerősítette, hogy Azerbajdzsánból nem haza, hanem rögtön Kassára utazik a csapat, ahol vasárnap bajnokit játszik. „Tudjuk, hogy a szezon eleje nagyon nehéz és nagyon fontos. Bakuba utazunk, ahová sikerült charterjáratot intézni, és a 80 bérletesünknek lehetőséget kínálunk ingyen velünk utazni. Tavaly nem kezdtük jól a szezont, amikor hasonló kezdésünk volt: előbb Goriba utaztunk, onnan Nagymihályba.”

Munoz elégedett

Xisco Munoz, a DAC vezetőedzője köszönetet mondott játékosainak a felkészülés során elvégzett munkáért. „Elégedett vagyok a felkészüléssel. A játékosaink nem félnek a munkától, délelőtt és délután, napi kétszer edzettünk a nagy melegben, köszönöm nekik a hozzállásukat. Úgy hiszem, elsajátították a klub értékeit és az elképzeléseinket, ezt láthattuk a felkészülés során is. Amit elterveztünk, azt sikerült elérni.”

A spanyol trénert Almási László érkezéséről is megkérdezték. „Laci valami újat adott a csapatnak, nőttek a variációs lehetőségeink. Képes lesz Trusával, Redziccel vagy másokkal is együtt játszani. Viszonylag későn csatlakozott hozzánk, így fizikailag még fejlődnie kell, de nagyon örülünk, hogy itt van.”

Folytatni a helyes úton

Az öltözőt Yhoan Andzouana csapatkapitány képviselte. A 27 éves, 11-szeres kongói válogatott játékos immár ötödik szezonját kezdi Dunaszerdahelyen és a legutóbbiban a sárga-kékek egyik legjobbja volt. „A játékosok részéről is remek volt a felkészülés. Az előző szezon végén rátaláltunk a helyes útra, és ebben a szellemben akarjuk folytatni. Napról napra jobban értjük, mit kell tennünk a sikerhez, fizikailag és technikailag is előreléptünk. Nem szabad ugyanazt a hibát elkövetnünk, mint a legutóbbi szezon elején” – mondta a több poszton is bevethető légiós.

Miután a csapatnak van egy kiemelkedő képességű kapusa és tavasszal a védelem is összeállt, míg a középpályára és a támadóalakzatba jó potenciállal rendelkező játékosok érkeztek a nyáron, így minden adott a jó szezonkezdethez. Az azeri Zira kemény ellenfélnek ígérkezik a Konferencialigában, de a DAC számít a párharc esélyesének. A sárga-kékekre továbbjutás esetén az Osijek–Levadia Tallinn párharc győztese vár, azaz könnyen lehet, hogy a főpróba után nagyon gyorsan ismét Dunaszerdahelyre látogatnak az eszékiek.