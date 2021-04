GALÉRIA: A besztercebányaiak kiejtették a DAC-ot a kupából

Bernd Storck hét helyen is változtatott a kezdőcsapaton a Slovan elleni vasárnapi mérkőzéshez képest: az akkori kezdőből csak Sommer, Beszkorovajnij, Davis és Christie-Davies maradt hírmondónak. A kapuban ezúttal Száraz Benjamin kapott szerepet, Jedlička ugyanis kisebb sérülést szedett össze a Slovan ellen a büntetőt érő szabálytalansága közben.

A mérkőzés második percében máris megszerezte a vezetést a besztercebányai csapat: egy bal oldali szabadrúgás után az őrizetlenül hagyott Kupčík közvetlen közelről a hálóba passzolta a labdát – 1:0.

Ezután a DAC diktálta a tempót, de nem igazán működött a támadásépítés, így a dunaszerdahelyiek csak az első negyedóra végén, Friede erőtlen fejesénél találta el először a hazaiak kapuját. Ezután is a német középpályás maradt főszerepben: két perccel később lesgólt lőtt, majd pillanatokkal később a lövését bravúrral védte Baláž. A vendégek növekvő nyomásának meglett az eredménye, a 19. percben Divkovic szöglete után Müller közelről a hálóba bólintott – 1:1.

A 20. percben úgy tűnt, Eric Davis felrúgta Vujosevicsot a tizenhatosban, de Dohál játékvezető nem ítélt büntetőt a Dukla javára. A besztercebányiak becsülettel küzdöttek és az első félidő során egyszer sem szorultak be tartósan, sőt, helyzeteik is adódtak: a 31. percben Wilwéber kemény lövést eresztett meg a bizonytalan DAC-védők gyűrűjében, de a labda elkerülte a kaput. Öt perccel később Starší fejelt lendületből Száraz ölébe. A túloldalon Schäfer András szép lövéssel tesztelte Balážt, aki bravúrral védett, majd Davis veszélyesen csapódó szabadrúgásánál is nyújtóznia kellett a 18 éves kapusnak.

A szünetben a haloványan játszó Divkovicsot Andzouana váltotta. A folytatás ordító hazai helyzettel indult, Vujosevic ziccert hibázott, ezután viszont a rengeteg szabálytalanság közepette nem láthattak túl sok helyzetet a kapu mögötti töltésen álldogáló nézők. Storck az 58. percben lecserélte Friedét, aki sértődötten azonnal az öltözőbe sétált. A helyére beállt Ramírez másodpercek alatt egy veszélyes lövéssel vétette észre magát.

Banská Bystrica–DAC 3:2 (1:1) Góllövők: Kupčík (2.), Frimmel (69.), Tóth (90.), ill. Müller (21.), Beszkorovajnij (67.) Sárga lap: Nosko, Willwéber, Vajda, Lukáčik, ill. Ramírez Játékvezető: Dohál. Banská Bystrica: Baláž (90. Krejčí)–Migaľa (90. Gonda), Kupčík, Nosko, Lukáčik –Snitka, Willwéber (76, Tóth)–Kvocera (64. Vajda), Polievka, Starší–Vujosevic (64. Frimmel), DAC: Száraz–Sommer, Müller, Beszkorovajnij, Davis–Schäfer (81. Njie), Friede (58. Ramírez), Christie-Davis, Moumou (81. Taiwo)–Divkovic (46. Andzouana), Nicolaescu (70. Balic).

A 67. percben egy DAC-szögletnél a besztercebányai Kupčík tökéletesen tálalt Beszkorovajnij elé, aki közelről a hálóba bólintott – 1:2. Villámgyorsan érkezett a hazaiak válasza, a csereként beállt Frimmel a 69. percben egy éles szögből leadott lövéssel egyenlített – 2:2.

A hajrához közeledve a DAC egyre nagyobb nyomást fejtett ki a besztercebányaiak kapujára, de az igazán nagy helyzetek elmaradtak. A 90. percben Polievka egy az egyben vezethette rá a labdát Sommerre, de rossz ütemben próbálta kiugratni csapattársát. A 90. percben remek helyről lőhetett szabadrúgást a Dukla, Frimmel a kapufát találta el, a kipattanó labdát pedig a csereként beálló Tóth a hálóba pofozta – 3:2, a DAC játékosai hiába reklamáltak szabálytalanságot, a gólt megadta a játékvezető.

A DAC így nagy meglepetésre kiesett a kupából.