10 éve történt: Felipe Massa balesete és a magyar orvosok küzdelme

A 2009-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén a nézők csak annyit láttak, hogy Massa Ferrarijával a gumifalba csapódik. Az ijedtség akkor kezdődött, amikor a brazil nem mozdult autójában: a felvételekről kiderült, Rubens Barrichello autójáról leszakadt egy rugó, ami fejbe találta Massát. Az akkor 28 éves pilóta azonnal eszméletét vesztette, mentőhelikopterrel a Honvédkórházba szállították, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A legprofibb orvoscsoport dolgozott azon, hogy Massa mihamarabb felépüljön: a brazil hamarosan hazautazott, és ott folytatta gyógyulását, azonban később levélben, majd személyesen is megköszönte az életmentők munkáját. A Hungaroring történetének legsúlyosabb F1-es balesete történt 2009-ben, a pálya és az ott dolgozók azonban tökéletesen helytálltak, és bebizonyították, hogy miért emlegetik őket a világ legjobbjai között.

Ez a rugó találta el Massát (TASR/AP-felvétel)

Az FIA, ahogyan minden balesetet, Massáét is alapos vizsgálat alá vetette, habár már akkor sokan biztosak voltak benne, hogy a legújabb fejlesztésű sisak mentette meg a Ferrari pilótájának életét. Massa hungaroringi balesete előtt néhány nappal Henry Surtees, a Formula–2-es bajnokság fiatal tehetsége hunyt el, miután fejét eltalálta egy repülő kerék. A Magyar Nagydíj időmérőjén történtek jelentették a következő figyelmeztetést: valamit tenni kell a pilóták fejének védelme érdekében a nyíltkerekes versenysportokban. Már ekkor felmerült az ötlet, hogy a pilótafülkét meg kell védeni a repülő alkatrészektől – 2018-ban végül bevezették a Halót, amely már több alkalommal bizonyított a sportban.

Az FIA Massa balesete után egy új fejlesztésű sisakhoz fogott hozzá: az úgynevezett ultraprotective sisakhoz. A biztonsági kutatások hosszú évekig is eltarthatnak egy balesetet követően, így történt ez most is, hiszen az FIA az idei évben vezette be az új típusú sisakot, amely a korábbinál is nagyobb védelmet nyújt a pilóták feje számára. Az új „bukónak” ki kell bírnia, ha egy 225 g-os fémlemezt 250 km/h-val kilőnek, ha egy 10 kg-os súlyt 5 m-ről ráejtenek, valamint 790 °C-os hőnek is ellen kell állnia. „Fontos, hogy folyamatosan előmozdítsuk a biztonságot a motorsport minden területén. A korábbi sisakok is magas védelmet biztosítottak, de most egy következő szintre léptünk egy olyan sisakkal, amelyet a motorsportok csúcsán fognak használni a következő években” – nyilatkozta Adam Baker, az FIA biztonsági igazgatója.

A balesetek, akármennyire is sajnálatos, megtörténhetnek, és meg is történnek, azonban nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő Forma–1-e még biztonságosabb legyen – ám a szakértők szerint soha nem érhetik el a biztonság maximális szintjét a motorsportban.