SaS: Ficót nem érdekli az emberek egészsége

Sulík szerint Robert Fico (Smer) a múlt heti kijelentéseivel bebizonyította, hogy sokkal inkább a széteső pártja preferenciáira koncentrál, mintsem az emberek egészségére. A Smer elnöke ugyanis elismerte, hogy addig nem hajlandó támogatni Andrea Kalavská (Smer) kórházreformját, amíg a miniszter asszony nem mutatja be a tervezet részleteit. Kalavská ezzel szemben állítja, hogy a reform részletei már ki vannak dolgozva, viszont amíg nem születik politikai egyezség a koalícióban, addig az egészségügyi tárca semmit sem tehet.

A reform elindítását tulajdonképpen már csak a Smer blokkolja, hiszen a másik két koalíciós partner egyértelmű támogatásáról biztosította az egészségügyi minisztériumot: Štefan Zelník (SNS) és Bastrnák Tibor (Híd), a parlament egészségügyi bizottságának képviselői lapunknak elmondták, hogy egyértelműen a reform mellett szavaznának.

A kormánynak a legutóbbi ülésén kellett volna döntenie a reformról, azonban végül mégis lekerült a napirendről. A szakértők szerint ezzel máris csúszhatnak az intézkedések, melyeket Kalavská 2020-ban tervezett elindítani, hiszen ősszel indul a választás előtti kampány, és ilyenkor a pártok már inkább erre koncentrálnak.

A Smer önmagát gátolja

Sulík szerint a reform körüli konfliktus újabb bizonyítéka annak, hogy a Smer a 12 évnyi kormányzása alatt képtelen volt egyetlen épkézláb intézkedést hozni, mely a betegek érdekét szolgálná.

„Amikor az egészségügyi tárca egy évvel ezelőtt bemutatta a reformot, mi az első perctől kezdve támogattuk. Azt mondtuk, hogy végre valami jót is csinál a Smer. Ehhez képest most saját maguk akadályozzák a reform elindulását”

– jelentette ki az SaS elnöke. Hozzátette: a reformot mihamarabb el kell indítani, hiszen a szlovák egészségügy katasztrofális állapotban van.

Sulík kritikájával kapcsolatban megkerestük a Smert, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

Sok kórház, kevés pénz

Janka Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának tagja úgy véli, hogy a kialakult helyzet elsősorban a rossz gazdálkodásnak és az elhibázott egészségügyi rendszernek köszönhető. Erről tanúskodik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felmérése is, mely szerint 10 szlovákiai beteg halálából legalább három elkerülhető lenne, ha megfelelően működne az egészségügy. „Az EU tagországai közül Németország után nálunk a legsűrűbb a kórházhálózat. Viszont a páciensekre átlag alatti összeget különít el az egészségügyi minisztérium, ráadásul ezt a pénzt átlag alatti hatékonysággal használjuk ki. Emiatt a kórházakat nem vagyunk képesek megfelelő technikai eszközökkel felszerelni, és a szükséges személyzetet sem tudjuk biztosítani” – magyarázta Cigániková. Hozzátette: a kórházreform arra szolgál, hogy ezt a gyenge gazdálkodási rendszert megváltoztassa és hatékonyabbá tegye, ehhez képest a Smer olyan intézkedésekre költi a pénzt, melyek nem nyújtanak hosszú távú megoldást a szlovák egészségügy számára.

„Felszólítom Andrea Kalavskát, hogy állítsa le a befektetéseket, melyek nem a kórházreform érdekeit szolgálják”

– mondta az SaS képviselője.

Fontos felújítások

Az egészségügyi minisztérium elutasította Cigániková kijelentéseit. Zuzana Eliášová szóvivő állítja, hogy a tárca befektetései nem feleslegesek, hiszen a betegek és az orvosok érdekeit is szolgálják. Az egyetemi kórházak felújítására például 2017 óta több mint 141 millió eurót különítettek el. „Ezeket a forrásokat a kórházak elsősorban az épületek felújítására, valamint a berendezések modernizálására használják fel” – mondta lapunknak a szóvivő.

Ezen felül EU-s támogatásokra is számíthatnak a kórházak. „2014 és 2020 között 28 kórházat támogattunk, melyek összesen több mint 187 millió eurót kaptak felújítási és egyéb munkákra” – közölte Eliášová. Elmondása szerint a modern berendezésekbe való befektetések rendkívül fontosak, hiszen ezzel növelik a betegellátás minőségét, melynek köszönhetően az elkerülhető halálozások száma is csökkenni fog.