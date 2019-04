Sajtótörvény: válaszadási jog a politikusoknak?

Az újságírók elsődleges feladata a tájékoztatás, véli az SNS-es Karol Farkašovský, aki a sajtótörvény készülő módosításának margójára kijelentette, hogy a sajtószabadság nem lehet határtalan. A sajtótörvény módosítása ismét bevezetné a válaszadás lehetőségét a politikusok részére. Ha a parlament rábólint erre a javaslatra, az azt jelentené, hogy ha egy politikus reagálni szeretne egy-egy írásra, akkor a sajtó köteles lenne a politikus válaszának, reakciójának teret adni.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) szerint a kormánypártok szájkosarat akarnak tenni az újságírókra, s mindezt egy évvel a parlamenti választások előtt. Ďuriš Nicholsonová szerint a válaszadás lehetősége teljesen felesleges. „Már most is megvannak az eszközök arra, hogy védekezzünk a valótlan állításokkal szemben” – közölte az ellenzéki képviselő, aki szerint a cenzúra bevezetése veszélyes. „Hagyni kell, hogy az újságírók végezzék a munkájukat” – szögezte le Ďuriš Nicholsonová. Úgy véli, a módosítást követően a politikusok elárasztják majd az újságokat különböző reakciókkal. Bírálta továbbá a válaszadás elutasítása miatt kiróható magas büntetéseket is, mely az egyes médiumokra nézve likvidáló lehet. Kijelentette, a felelősségteljes pártok törlik majd ezt a törvényt.

Karol Farkašovský azzal érvelt a sajtótörvény módosítása mellett, hogy szükség van a megelőzésre. Állítása szerint ő is támogatja a sajtószabadságot, de szerinte az újságírók nem írnak felelősségteljesen. Felrótta azt is, hogy egy-egy sajtótájékoztató alkalmával nemcsak a megadott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket az újságírók, hanem másra is rákérdeznek. Kifogásolta továbbá, hogy a parlamenti tudósítások gyakran az adott programpont helyett csak a tárgyalás izgalmasabb pillanatairól szólnak. Azt nem árulta el, hogy az SNS támogatja-e a sajtótörvény módosítását, állítása szerint ez közvetlenül a szavazás előtt derül ki. Farkašovský szerint egy átfogó, minden sajtótermékre kiterjedő új törvényre lenne szükség, melyben a közösségi médiákra is gondolnának.

A jogszabály-módosítást Dušan Jarjabek és Miroslav Číž (Smer) terjesztették be, vagyis a Smer a szigorítás mellett van. A Híd a Smerénél enyhébb, kisebb korlátozást támogatna. (TASR, ie)