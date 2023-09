A régió legnagyobb magyar vásárára készülnek Dunaszerdahelyen

Pápay Zoltán vásárigazgató emellett elmondta, „a Csallóközi Vásár hagyományosan a magyarlakta régiók egyik legnagyobb ilyen típusú rendezvénye, emiatt is többségében magyar előadók és együttesek lépnek fel és koncerteznek a vásár három napja alatt.” Hozzátette azt is, hogy változott az étel-ital árusok kínálata is, az azonban örvendetes, hogy színvonalában igényesebb, „magasabb kategóriájú” gasztronómiai sátrak érkeznek, megfelelő kínálattal.

Hájos Zoltán polgármester hozzátette, hogy a borutcában újra mindenki megtalálja a maga számára megfelelő, kiváló minőségű borokat, de ugyanígy az üdítők, a frissítők, a sörök széles választéka is ott lesz a vásár kínálatában. „Az odalátogatókat tehát valóban fantasztikus vásári hangulat várja, a kicsik számára a ringlispílek, körhinták bő felhozatala is sok meglepetést tartogat – ezzel is igyekeztünk idén is egy jó hangulatú, kellemes vásárt kínálni a kilátogatóknak. Mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, akár mindhárom napra, de aki csak egy napra tud kilátogatni, annak is itt a helye a Csallóközi Vásárban, magyar régiónk egyik legnagyobb fesztiválján!” – fűzte hozzá a városvezető.