Zöldbe borulhat Rimaszombat

Az „Ennivaló lakótelepek” (Sídliská na zjedenie) projektje 13 „oázis” létrehozásával számol a városban. A projektet a Merjünk gyorsítani polgári társulás (OZ Odvážme sa zrýchliť) dolgozta ki és Roman Vaľo, a Merjünk gyorsítani frakciójának vezetője mutatta be a rimaszombati képviselő-testület március végi ülésén. A városszerte elhelyezkedő 13 „szigetet” gyümölcsfákkal és virágoskertekkel ültetnék be. A társulás szerint ezek remek helyszínt biztosítanának a pihenésre és a szabadidős tevékenységekhez, ráadásul közösségépítő jelleggel is bírnának, mert a tervek szerint a helyi lakosok gondoskodnának az ültetvényekről. Vaľo elmondta, hogy a projekt nem igényel pénzt a város költségvetéséből és munkahelyeket sem kell létrehozni miatta. A polgári társulás ugyanis azt tervezi, hogy hogy a Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztériumtól egyik pályázatából szereznek rá pénzt.

Jozef Šimko polgármester az ötlettel kapcsolatban azt kifogásolta, hogy a beterjesztők nem kérdezték meg a lakók véleményét a projektről, és a városrészek tanácsai sem vitathatták meg a dolgot. Vaľo erre elmondta, hogy erre is sort akarnak keríteni, egyelőre csak azért van szükségük a testület jóváhagyására, hogy egyáltalán elkezdhessenek foglalkozni a tervvel. A képviselő szerint ugyanakkor minden egyes elültetett fa hozzájárul a városi mikroklíma javításához, ahol szerinte egyébként is túl sok a leaszfaltozott terület. A testület végül rábólintott a Merjünk gyorsítani frakciójának javaslatára.

Felújítják a műfüves focipályát, új sportpályát kap az alapiskola

Jozef Šimko polgármester tudatta a testülettel, hogy aláírta a 100.000 eurós szerződést a Szlovák Futballszövetséggel a városi futballstadionban található műfüves pálya felújításáról. A polgármester elmondta, hogy nemsokára kiírják a versenypályázatot, ezt követően pedig szavazhatnak a kölcsön végleges összegéről.

A testületi ülés következő pontjában a képviselők a Dobšinký utcai alapiskolában létrehozandó új, multifunkciós sportpálya kiépítéséről döntöttek. Az önkormányzat pályázat útján akarja megszerezni a kiépítéshez szükséges összeg egy részét. A sportpálya 40x20 méter területet foglalna el és különböző sportok, minifutball, tenisz, kosárlabda, stb. űzését tenné lehetővé. A projektdokumentáció már elkészült, a teljes beruházás 108 ezer euróba kerül, ebből a város 54 ezer eurót állna. Roman Vaľo képviselő azt kifogásolta, hogy az új sportpálya a már meglévő futópálya területét is érintené, ezért alternatív helyszínt javasolt. Jozef Šimko polgármester erre elmondta, hogy az alapiskola igazgatónője szerint rendben van a helyszín. A testület végül rábólintott a projektre, azzal a kitétellel, hogy a sportpályát úgy kell elhelyezni, hogy ne érje a már meglévő futópályát.

A képviselő-testület arról is döntött, hogy idén három személynek ítélik oda a város díját: Ladislav Sládek ezredesnek, Hacsi Attila újságírónak és Jozef Nociar sportolónak, dzsúdóedzőnek.