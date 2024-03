Zeneterápia a Galántai Könyvtárban

A könyv hónapja, azon belül a Szlovákiai Könyvtárak Hete keretében több érdekes programot szervez a Galántai Könyvtár. A rendezvények sora a március első hétfőjén kezdődött, amikor színházi előadásra hívták a gyerekeket a könyvtárosok. A Takács házaspár zeneterápiás foglalkozásokat tartott a gyerekeknek, a Patria Nyugdíjas Otthon lakóinak Pekarovič György helytörténész tartott előadást. A hónap folyamán lesznek még író-olvasó találkozók, az évente megvalósuló, olvasást népszerűsítő Andersen éjszakája gyerekprogram és képzőművészeti workshop. Kísérőrendezvényként digitális képzést indít az intézmény az idősek számára számítógépes alapismeretekből, az internet, a mobiltelefon, a közösségi oldalak használatáról, valamint folytatódnak a heti rendszerességgel tartott, nagyon népszerű mesedélelőttök, amikor a könyvtár alkalmazottai olvasnak fel meséket az óvodás kor alatti gyerekeknek. Biró Angelika, az ifjúsági és gyermekrészleg munkatársa elmondta, a kollégáival igyekeznek minden korosztályt megszólítani a programokkal.

– mondta, hozzátéve, hogy a Szlovákiai Könyvtárak Hetében nagy örömükre mindig megsokasodik a beiratkozók száma. A Galántai Könyvtárnak jelenleg több mint 2600 olvasója van, közülük több mint fele gyerek, a kölcsönözhető könyvek száma közel 75 ezer, évente csaknem kétszáz különféle rendezvényt szerveznek. Az olvasók és a könyvállomány egyharmada magyar, ami igazodik a város lakosságának nemzetiségi arányához.

A zeneterápiás foglalkozás idén másodszor valósult meg. Tavaly a Tesco áruházlánc által meghirdetett pályázaton a közönségszavazásnak köszönhetően a könyvtár megnyerte a fődíjat, így tudták először megszervezni a gyerekeknek szóló zeneterápiás foglalkozást, valamint hangszereket vásároltak. Mivel nagyon jól sikerült a rendezvény, ezért úgy döntöttek, idén is besorolják az éves programukba, szerdán magyar, csütörtökön szlovák nyelven.

A Takács házaspár, Brigitta és Bálint vezetésével tartott foglalkozáson az óvodás és annál fiatalabb gyerekek zenei aláfestéssel kísért mesét hallhattak és megismerhettek, kipróbálhattak többféle hangszert, együtt zenélhettek. Takács Bálint a Talentino Galánta magán zeneiskola tanára. Feleségével, Brigittával a könnyűzenei stílust igyekeznek átadni a gyerekeknek és a felnőtteknek.

„A megszokott zeneiskolai képzéstől eltérően mi nagyobb hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra, kevesebbet a zeneelméletre, illetve zenekari gyakorlatra is lehetőség van nálunk. A könyvtárban tartott zeneterápiás foglalkozáson is az volt a célunk, hogy a gyerekek a kezükbe vehessék, kipróbálhassák a hangszereket, köztük sok olyat, amit ritkán látnak. Ilyen például a tongue drum, aminek magyar megnevezése nincs is, továbbá hangtálakat, ritmikus, dallam és hangutánzó ütőhangszereket, tikfát, csörgőt, dobot”