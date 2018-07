Vizsgálatot indítanak a gombaszögi tábori fertőzések miatt

Gombaszög | Több tucat ember betegedett meg a Gombaszögi Nyári Táborban, a Rozsnyói Regionális Közegészségügyi Hivatalt azonban nem értesítették a megbetegedésekről, magáról a táborról sem tudtak.

A fesztiválozók egy része a tábor utolsó napjait követően hasmenésről, hányásról és egyéb tünetekről számolt be az esemény hivatalos Facebook-oldalán. Többen az ivóvíz és a tábori élelmiszerek minőségére panaszkodtak. A tábor szervezői elutasították azt a feltételezést, hogy az ételek vagy a víz lehetett a megbetegedések forrása. Czímer Gábor, a fesztivál sajtóért felelős képviselője lapunknak elmondta, hogy vizet a közegészségügyi hivatal szakemberei ellenőrzik, így teljességgel kizárt, hogy a tábori ivóvíz alkalmatlan az emberi fogyasztásra. Valószínűbbnek tartja, hogy a betegség cseppfertőzés útján terjed, mivel olyan emberek is megbetegedtek, akik nem fogyasztottak semmit a táborban, ezáltal pedig a betegség okait nem a táboron belül kell keresni. Később a tábor szervezői egy bejegyzést is közzétettek a tábor Facebook-oldalán, melyben a calicivírust tették felelőssé a megbetegedésekért. Azt is hangsúlyozták, hogy a megbetegedés nemcsak a tábort érinti, hanem országos méreteket öltött.

Megkerestük a közegészségügyi hivatal rozsnyói kihelyezett részlegét is. A hivatal semmit nem tudott a fertőzésekről. „Nem rendelkezünk semmilyen információval a Gombaszögi Nyári Táborban történt megbetegedésekről, magáról a tábor rendezéséről sem kaptunk tájékoztatást” – válaszolta lapunk kérdésére Ľubomíra Chromčíková regionális tisztiorvos. Szerinte ezzel a szervezők megsértették a közegészségügyi törvényt, ezért a hivatal eljárást indít az ügyben. (nar)