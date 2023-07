VIDEÓ: Veszélyes bűnözőt fogott el a rendőrség, fegyveres rablást tervezett

Rejtélyes bűnügyet oldottak meg a rendőrök a malackai járásbeli Pozsonyzávodban (Závod).

Egy ismeretlen elkövető betörte a családi ház ajtaját, majd ellopott egy széfet, amelyben egy kiskaliberű puska, két géppuska és két sörétes puska volt. A fegyvereket néhány órával később a helyi vendéglátóhely bejárati ajtaja elé tette – a rendőrség ekkor csapott le rá.

A „Trezor” fedőnevű akció keretein belül a 42 éves férfin kívül őrizetbe vették a barátnőjét is, akivel együtt a lopáson felül rablást is terveztek, nem mellesleg drogkereskedéssel is foglalkoztak.

Még zajlik a nyomozás az ügyben, a további fejleményekről későbbre ígértek tájékoztatást.