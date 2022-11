VIDEÓ: Az LMBTQ+ közösség jogai összeegyeztethetetlenek Isten parancsával egy szlovákiai pap szerint

Alig négy nappal a Vár utcai lövöldözés után, amelyben az LMBTQ+ közösség két tagját megölték, Jaroslav Klíč katolikus pap az ideológiai indíttatású gyilkosságot az abortuszhoz hasonlította. Az október 16-i videóban – amely a Naše Slovensko Facebook-oldalának köszönhetően került a nyilvánosság elé – , a prédikáció során azt is elmondja, hogy szerinte az LMBTQ+ közösség jogai Isten parancsával sem egyeztethetők össze. A Facebook-oldal adminisztrátora elmondja, hogy bár a videó a pap legfontosabb kijelentéseinek összevágásával készült, a kontextus ugyanúgy érvényes marad.

A kelet-szlovákiai Bartosfalván (Bartošovce) szolgáló pap kijelentéseit már korábban is felkapta a média, akkoriban éppen a koronavírus elleni védőoltás ellen szólalt fel.

„Sokan, főleg a fiatalok, érzelgőssé válnak, és elmennek azokra a felvonulásokra. Lehet, hogy még csak nem is az LMBTQ+ közösség tagjai, és talán vannak közöttük olyanok is, akik semlegesek a témával kapcsolatban, mégis azt mondják maguknak: Nem vagyok meleg, leszbikus vagy homoszexuális, de miért ne lennének egyenlő jogaik ezeknek az embereknek is? Mert ez szembemegy Isten parancsával” – hangzik el a videóban. Klíč szerint az LMBTQ+ közösség a hanyatlás szimbóluma, hiszen Amerikához hasonlóan megbontja az emberi társadalmat, amely terrorizmussal és erkölcstelenséggel fertőzi meg a világot.

A prédikáció során az abortuszhoz hasonlította a terrortámadásként vizsgált Vár utcai gyilkosságot. „Elutasítjuk az erőszak és a gyűlölet minden formáját, valamint az ártatlan emberek szándékos megölését is. De mondjuk el a teljes igazságot – az ártatlan emberek védelmét, szándékos megölését, és itt tegyünk zárójelbe a meg nem született gyermekeket is. Vajon ennek a közösségnek a követői és a politikai szószólók egyenrangú szószólói a meg nem született életnek és idős embereknek is – megmentenék őket az eutanáziától?” – folytatja a prédikációt.

Jaroslav Klíč felhívta a figyelmet a konzervatívok és a katolikusok fenyegetettségére is, akiknek óvatosnak kell lenniük, mivel a gender-ideológiát hirdető politikusok és aktivisták „megérezték a lehetőséget a gyilkosság után, és megpróbálják a legtöbbet kihozni belőle”. Társadalmi fenyegetésként sorolta fel az azonos nemű párok általi örökbefogadást, a kisebbségi jogokról való tanítást, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatot is.

(refresher.sk, cszs)