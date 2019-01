Vészhelyzetekben segíthetnek uniós támogatással

Mórocz Péter, a városi hivatal projektmenedzsmenttel és városmarketiggel foglalkozó oszályának vezetője lapunknak elmondta, magyarországi, ukrajnai és romániai partnereikkel CODE VDIC – Önkéntes Katasztrófa Beavatkozási Képesség Együttes Fejlesztése címmel közös pályázatot nyújtottak be. A 700 ezer euró összköltségű projekt magyarországi főpályázója a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség volt. Az programban Szlovákiát eredetileg Bodrogszerdahely képviselte volna, ám mivel a község vezetése visszalépett, helyét Királyhelmec vette át.

A 115 220 euróból, melynek csupán 5 százalékos önrésze terheli a várost, egy vészhelyzetekben használható speciális kisteherautót vásárolnak. Ezen kívül a szükséges eszközöket is beszerezhetik: egyebek mellett szivattyúkat, motorfűrészeket és áramfejlesztőket, valamint a bevetéseken résztvevő önkéntesek ruháit és védőfelszereléseit is megvehetik. A város azt is vállalta, hogy az elnyert hozzájárulásból a projekt ideje alatt az elkövetkező két évben egy alkalmazott bérét fizeti, akit a konkrét feladatok koordinálásával bíznak meg. Az uniós segítségnek köszönhetően szakmai továbbképzéseket tartanak és találkozókat szerveznek. Mórocz Péter tájékoztatása szerint az ilyenkor szükséges hivalalos eljárások lezárultával a jármű az év második felében valószínűleg már bevethető lesz.