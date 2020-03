Véradókat várnak a rimaszombati kórházba

Véradásra szólítanak fel

A kórház orvosai biztosítottak mindenkit, hogy a szigorú biztonsági intézkedéseknek köszönhetően a véradás teljesen biztonságos, ezen az úton senki nem fertőződhet meg. A rimaszombati kórházban minden vércsoportra (0, A, B, AB) szükség van. Aki szeretne segíteni, meglátogathatja a kórház hematológiai osztályát hétfőn, kedden vagy pénteken 7:00 és 10:00 között. Egy véradás akár négy ember életét is megmentheti.

Szigorú biztonsági intézkedések

A rimaszombati kórház a megyei mentő- és tűzoltószolgálattal együttműködésben kialakított egy sátrat a kórház bejáratánál, ahol a potencionálisan fertőzésveszélyes pácienseket már az érkezéskor elkülöníthetik. Itt önkéntes orvostanhallgatók segítenek, akik érintésmentesen megmérik az érkezők testhőmérsékletét, és kiértékelik az esetleges további tüneteket. A kórház egy elkülönített helyiséget hozott létre a koronavírus-gyanús páciensek számára a C pavilon földszintjén. Ez vizuálisan is el van választva a kórház többi részétől. Továbbra is érvényes a látogatási tilalom.

A megye is segítséget kér

Besztercebánya megye segítőket keres a megye területén kialakítandó négy karanténközpontba, így a Rimaszombatiba is. Szakácsokat, takarítónőket, konyhasegédeket és kisegítő személyzetet keresnek. Elsősorban önkéntesek jelentkezését várják, de az alkalmi munkaszerződéstől sem zárkóznak el. Jelentkezni a megye honlapján (bbsk.sk) lévő jelentkezési lap kitöltésével lehet.