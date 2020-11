Végső búcsút vett Pólos Árpádtól a kassai Thália

Mivel Czajlik a koronavírus miatt jelenleg otthonában házi karanténban van, egy előre rögzített hanganyag lejátszásával mondott végső köszönetet és búcsúzott el a társulat szerett színészétől. „A mindennapi létezés most jobban hasonlít egy csendesen csordolágló hegyi patakra, ami belesimul a tájba, hogy önmaga útját valami nagyobb felé megtalálja. Ebben a befelé fordulásban, ebben a kikényszerített gyógyulásban kaptam a hírt, hogy Árpi már ott áll a halál kapujában. Nyílik a zár, a két kapuszárny kitárul. Délcegen, ősz lovag egy szilaj paripán, kardban belovagol rajta. De ezt a kaput még jó sokáig nem lehet majd bezárni, mert Árpi után mint egy őrszázad, menetelnek a szerepei. Mindeki, akit létrehozott, akibe életet lehelt, akit nagyszerű szellemében megalkotott. Bárók, bírák, szolgák és katonák, szépek és rútak, fennköltek és silányak, hűséges nagyszerűek, magatehetetlen barmok és lázasszívű világmegváltók. Ott jönnek mind, mint hűséges barátok utána, mind, kiket mély álomból, tetszhalálból, varázsló Árpi felébreszetett. Nagy zajjal, zsivallyal és boldogsággal követik őt, teli élettel, hiszen halhatatlanok. Mert itt élnek a szívében. De most a mester megpihen. Aludni tér. Jó lesz szundítani egy picit, hisz a világ teremtője is megállt egy napra, amikor szünetet tartott. És amíg te a szeretett Marikával és Zoli fiaddal foglalkozol, itt feldobunk egy bográcsnyi kaját és egy kockás terítőre megterítjük a kerti asztalt. Addig is, szeretettel búcsúzik tőled a családod, az egész társulat, az összes kollégád és a nagyérdemű közönség. Nincs elég szó, amivel megköszönhetnénk neked, amit értünk tettél ezen a világon. Isten áldjon. Nyugodj békében“ – méltatta Czajlik József a művészt.

A színház ravatallá átalakított színpadát a délutáni órákban a látogatók előtt is megnyitották, ezzel is lehetőséget adva minden barátnak, rajongónak, hogy leróhassák a kegyeletüket és végső búcsút vehessenek az elhunyttól.