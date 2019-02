Végre megépül az újabb körforgalom Dunaszerdahelyen

Ez a kereszteződés nemcsak bosszúságot okoz az autósoknak, hanem balesetveszélyes is, főleg azon autósok számára, akik nem ismerik a terepet. Az elmúlt években többször vetették föl a körforgalom megépítését, mégsem épült meg. Dömény Ľuboš, a városháza műszaki és beruházási főosztályának vezetője úgy véli, idén elérkezett az ideje ennek az építkezésnek is. A tervek már készen vannak.

Tavasszal azonban először a Sport utcát fogják felújítani, a Fő utca és a Gyurcsó István utca közti szakaszt, amely a MOL Aréna építése miatt is megérett a felújításra. Ez vonatkozik a járdákra is, amelyek új aszfaltburkolatot kapnak, és tervezik a szegélykövek cseréjét is. A közbeszerzések már a végső szakaszban vannak, amint az időjárás engedi, megkezdődhetnek a munkák.

Elkészülnek a járdák a dunaszerdahelyi temető előtt is, a Kisudvarnoki úton. A temető bejáratától a kerítés mentén a bicikliút kezdetéig építik meg. Erre is nagy szükség volt már, hiszen a parkolóban az autókból kiszálló utasoknak, járda híján, az autóúton kellett a temető bejáratáig menni.

A következő fontos beruházás, amely biztonságosabbá teszi a közlekedést, a Tesco üzletközpontnál valósul meg, ahol a kijáratnál közlekedési lámpákat szerelnek fel, ezzel megkönnyítve a kitérést az elkerülő útról.

A Szövetkezeti, az Ady és a Kisabonyi utca kereszteződésében is építenek járdákat, a belvárosi forgalmi rend pedig gyalogosbarátabb lesz azzal, hogy a posta előtti gyalogosátkelőhöz jelzőlámpát szerelnek fel, és a Fő utca másik gyalogosátkelőjét áthelyezik, közelebb a templomhoz. (dunaszerdahelyi.sk, sk)