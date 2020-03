Vásárlási órák helyett árurendelést

Komárom polgármestere levelében elismeri a cégek társadalmi felelősségvállalás iránti elkötelezettségét és jóindulatát abban, hogy külön bevásárlási órákat jelöltek ki az idősek számára.

Gyengébb hatékonyság

Az áruházakban tartózkodó tömeg, a fizikai érintkezések és az egymás után használt tárgyak (például a bevásárlókosarak) ideális terepet biztosítanak a vírus terjedéséhez a komáromi polgármester szerint.

„Minden kezdeményezés, amelynek célja a vírus terjedésének megakadályozása, arra szólítja fel a lakosokat, különösen az időseket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Ha a bevásárlásukat fogják támogatni, azzal csökkentik ezen intézkedések hatékonyságátˮ

– fogalmaz Keszegh Béla, aki arra kéri az áruházláncokat, hogy az időseknek inkább ők is szállítsák házhoz az árut. A polgármester felajánlotta a város segítségét, de szerinte sok önkéntes is szívesen segítene.

„Jelen helyzetben előnyben kell részesítenünk az egészséget a bevételekkel szemben. Olaszországban ezt már mindenki tudatosítottaˮ – zárta a város első embere.

Komáromi tapasztalatok

Az Új Szó megkeresésére Keszegh Béla elmondta, nem tartja jónak a szlovák kormány kedden bejelentett intézkedését sem, amelynek értelmében a délelőtti órákban országszerte csak a 65 évesnél idősebb személyeknek engedélyezik a bevásárlást. Jelen helyzetben meglátása szerint például az online vásárlás, valamint a további kézbesítőkkel való kapcsolatfelvétel lehetne a legjobb megoldás.

A polgármestert megkérdeztük a komáromi idősek részére már több mint egy hete elindított otthoni árurendelés eddigi tapasztalatiról. Ennek lényege, hogy a leadott élelmiszerre vonatkozó rendeléseket városi rendőrök, s részben szociális munkások az adott címre napi két alkalommal kikézbesítik.

Keszegh Béla szerint eddig minden rendben zajlott. Hogy pontosan milyen napi mennyiségekről, s hány főről van szó, azt nem tudta megmondani, ugyanakkor eddig minden megrendelésnek eleget tudtak tenni, vásárlói panaszra sem volt példa. Igény esetén civil önkénteseket is tudnak mozgósítani. Kis mennyiségű étel kihordását is vállalják, megtörtént már, hogy csak néhány deka szalámit vittek házhoz. Az együttműködésben részt vevő komáromi üzletben ugyan nincs friss hús, csak fagyasztott, de más helyről ezt is be tudta szerezni a cég. Emellett az idős lakosok számára továbbra is biztosítják az iskolakonyhákban készített ebéd kihordását.

Horváth Imre, a Komáromi Városi Rendőrség tagja Egész nap emberek között vagyok, pont úgy mint a többi kollégám, a hivatásunkhoz tartozik, hogy ilyen helyzetekben is ott és úgy segítsünk, ahogy csak tudunk. A rendőrautót csütörtökön is telepakoltam tartós élelmiszerekkel teli ládákkal, és sorra járom a megrendelőket. Van úgy, hogy a legnehezebb ládát kell a legfelső emeletre felvinni, de jó érzés, hogy segíteni tudunk! Egyedül maradtam a komáromi lakásban, mert a feleségemet a közelmúltban kiküldték a cipőgyárból, ahol dolgozik, Németországba. Kénytelen volt karanténba vonulni, vele vannak a gyerekek is. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert vásároltunk egy házat a párkányi régióban, úgyhogy most biztonságban van, csak hát nem lehetünk együtt, távol vagyunk egymástól. A vírushelyzetben mindenki nagyon aggódik a családtagjaiért, és ezzel én sem vagyok másképp. Ahhoz, hogy erősítsem a szervezetemet, igyekszem a megszokottnál több déli gyümölcsöt, elsősorban banánt, narancsot fogyasztani esténként. Több energiára, kitartásra van szükség ezekben az időkben, amikor az emberek fáradtak, nyugtalanok a kialakult helyzet miatt. (szaz)

Alapélelmiszert vesznek

A Bástya boltban dolgozók rendkívül kimerültek, fáradtak, folyamatosan rakják ki az árut és fogadják a rendeléseket, írják össze a megrendelt árut. Tegnap 7 csomagot állítottak össze. A megrendelések száma naponta változó, de várhatóan egyre több rendelésük lesz. A házhoz szállítást igénybe vevő idős lakosok csirkét, lisztet, tojást, ásványvizeket, tésztát, tejet, vagyis valóban alapvető élelmiszereket rendeltek. A bolt minden dolgozója védőmaszkban, kesztyűben dolgozik. A vásárlók is védőmaszkban érkeznek, több vevőn kesztyű is volt, egyedül, családtagok nélkül jönnek vásárolni. A város egy viszonylag kis élelmiszerbolttal működik együtt, ugyanakkor jól felszerelt, bőséges az árukínálata. A bolt egyelőre nem változtatott a nyitvatartási idején, holott már számos élelmiszerüzlet módosította, lerövidítette a nyitvatartási idejét.

(vp, száz)