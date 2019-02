Komoly kihívást jelent a járdatakarítás

A megoldási javaslatok is változatosak voltak: valahol sót osztottak a lakosoknak, máshol új munkagépeket vettek, s vannak városok, amelyek már évek óta felelősségbiztosítást kötnek. A lakosok a legtöbb helyen konstruktívan álltak a helyzethez, legfeljebb a közösségi portálokon panaszkodtak.

A csatornázás is gond

Királyhelmecen a törvényi szabályozás változása sem okozott nagyobb problémákat a helyi utak és járdák csúszásmentesítésében és tisztításában. Pataky Károly polgármester elmondta, a lakosok nagy része most is eltakarítja a havat a háza elől, mint régen, akik pedig ezt nem teszik meg, azok helyett a város eddig is letakarította a járdákat, és most sincs ez másképp. A feladatokat a közterület-fenntartó vállalat alkalmazottaival és munkagépeivel végzik, és ha kell – a nagyobb mennyiségű hó elszállításakor vagy speciális munkagépek használatakor – külső cégek segítségét is igénybe veszik.

Királyhelmecen jelenleg a csatornahálózat kiépítése kapcsán rengeteg út és járda burkolatát kellett felbontania a kivitelezőnek, és a település több pontján ezekben a hónapokban is zajlanak a munkálatok. Az önkormányzatnak így azt is meg kell oldania, hogy emiatt se legyen fennakadás, az utak, járdák járhatók legyenek.

Olyan baleset vagy káreset kapcsán, mely az el nem takarított hó vagy jég miatt történt a közterületen, jogi úton egyelőre senki sem igényelt kártérítést a városvezetéstől.

Kérdés, hányan jönnek

Rimaszombatban sem érkezett hivatalos panasz a csúszós járdák miatt. Tibor Barto, a közterület-fenntartó vállalat igazgatója elmondta, ha havazni kezdett, igyekeztek már éjjel megkezdeni a hóeltakarítást, de azokon a helyeken, ahol a közlekedési táblák vagy a lámpák miatt nem férnek el a kisgépek, meg kellett várni a reggelt. „A kézi hólapátolásra hat-hét saját alkalmazottunk van, ezért nagyrészt a közmunkásokat kellett bevetnünk. Így viszont nehéz előre tervezni, őket a munkaügyi hivatal küldi, és nincs megszabva, pontosan melyik napon kell dolgozniuk, csak az, hogy egy adott hónapban hány órát kell ledolgozniuk. Ezért néha tízen jönnek, néha tizenöten, máskor egy ember áll ott reggel hétkor” – mutatott rá az igazgató.

Nem lehet egy napot várni

Komáromban a törvénymódosítást követően 67-ről 112 kilométerre nőtt a megtisztítandó járdák hossza, 45 kilométernyi szakaszon ráadásul csak kézi erővel tudják eltakarítani a havat, mert a meglévő gépek nem férnek el.

Patus Sándor, a városi hivatal városüzemeltetési főosztályvezetője szerint komoly logisztikai kihívást jelent a feladat: „Hómunkásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra felvenni. Ha megegyezésen alapuló szerződést akarunk velük kötni, akkor a munkába állás előtti napon kell aláírni a szerződést, mert ha ezt elmulasztjuk, és nem jelentjük be őket a Szociális Biztosítóba, büntetésre számíthatunk.Pedig a hóeltakarítás nem várhat egy napot, azt azonnal meg kell kezdeni. Másrészt nincs nagyon jelentkező sem ilyen munkára, aki mégis elvállalná, nem szerződésre, hanem átalánydíjért szeretne dolgozni, tehát fizetni kellene az ún. készenléti időt akkor is, ha nincs hó.”

A város három céggel, a Korekt Kft.-vel, a Comorra Servisszel és a Clean City Kft.-vel áll szerződéses viszonyban, amelyek előre meghatározott fontossági sorrendben tisztítják az utakat, járdákat. A Clean Citynek vannak utcaseprői, akik a kézi hóeltakarításban is segítettek.

Panaszok a neten

Komáromban egyébként hivatalosan senki nem emelt panaszt a városi hivatalban a járdák téli karbantartása miatt, és kártérítési igényt se nyújtott be senki azért, mert balesetet szenvedett volna. Csupán a közösségi hálón voltak különböző bejegyzések, fotók a nem megfelelően letisztított járdákról. „A közösségi hálón többen felvetették, hogy például a Komenský alapiskola előtti járda havas, latyakos volt. Ebben az esetben konkrétan a védőkorlát és a közlekedési jelzőtáblák szűkítik a járdát, ezért nem fért el ott a gép – hozta fel példaként Varga Tamás alpolgármester. – Valamennyi iskola vezetőjével tárgyaltunk, és megegyeztünk, hogy a pedellusok is segítik munkánkat a hóeltakarítás során. A lakosok sem vártak mindig a hókotrókra, és maguk lapátolták a havat, söpörték a járdát a családi házak vagy a társasházak előtt, amiért ezúttal is köszönetet szeretnék mondani.”

A csütörtökön elfogadott idei évre szóló költségvetés 50 ezer eurót szán a járdák téli tisztításával kapcsolatos többletfeladatokra. Patus Sándor tájékoztatása szerint 3-4 kisgépet szeretnének venni, és ebből a pénzből fedezik majd a gépeket kezelők bérét, valamint az anyagköltséget is.

Útszóró sót osztottak

Nem mindenütt tudták felvállalni az önkormányzatok a csúszós utak karbantartását, ezért különféle megoldásokhoz folyamodtak. Vágsellyén a városi hivatal dolgozói útszóró sót osztottak, először a családi házakban élőknek. Vágsellye önkormányzati honlapján Koller Erika, a városi hivatal szóvivője tájékoztatta a lakosokat, hogy miután a családi házak tulajdonosai átvették a tíz liter útszóró sót, jelentkezhetnek a lakóházakban élők is. Vágsellyén negyvennégy kilométeres útszakaszról és mintegy harminc kilométer hosszú járdaszakaszról kell gondoskodni, amit csak a lakosok és a vállalkozók bevonásával tud megoldani a város. A városi hivatal közlekedésügyi osztályán jelentkező lakóházfelügyelők húsz kiló útszóró sót vehettek át.

Terepmotorok bevetésen

Érsekújvárban négykerekű terepmotorokkal tisztítják a városi utakat és a járdákat. A lakosoknak tetszik a megoldás, mivel a két, mintegy húszezer euróért vásárolt városi terepmotorral a dolgozók könnyebben jutnak be a szűk utcákba, és egyszerűbben, gyorsabban tisztíthatják a főteret is. A többi utcát továbbra is hóekével és sószóróval ellátott tehergépkocsikkal takarítják.

Léván fontossági sorrend szerint tisztítják a hóval és jégréteggel borított utakat. Eddig száztíz kilométer hosszú útszakasz és harminchat kilométer hosszú járdaszakasz téli karbantartásáért felelt az önkormányzat. Az új rendelet szerint további ötvennégy kilométer járdaszakaszt kell biztonságosabbá tenni a városban és a Lévához tartozó városrészekben.

Léva vezetése az utak karbantartását végző Vialle céggel közösen feltérképezte a helyzetet a városban. Gépekkel a téli karbantartást és az útszórást csak azokon a helyeken tudják elvégezni, ahol átjárhatók az utak, és nem akadályozzák őket ebben a járdaszegélyek, a lámpaoszlopok, az útjelző és információs táblák. Hóekével felszerelt traktorokat, valamint kavics és só keverékét szóró kis teherautókat használnak a főtéren és a sétányon. A nehezen hozzáférhető helyeken a cég dolgozói lapátolják el a havat és sózzák a járdákat.

Fontossági sorrend

Párkányban a hó eltakarításán a havazás intenzitásától függően 15–20 ember dolgozott. „A hóeltakarítást Párkányban az érvényes szerződés értelmében a Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási Rt. (KSOH a. s.) a téli karbantartás ütemterve szerint végzi” – tájékoztatta lapunkat Dudás Ágnes, a városi hivatal sajtóreferense. A vállalat az ütemtervet a városi hivatal közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztályával egyeztette. „A KSOH a téli hónapokra megduplázta a készenléti szolgálatosok számát, akiknek a feladata egyebek mellett a hóeltakarítás és a sózás volt. A munkákat a karbantartási ütemterv szerint végezték, aminek alapján prioritást élveznek azok a helyek, ahol sok ember fordul meg: a buszmegállók, az iskolák és orvosi rendelők környéke, a lejtős utcaszakaszok és a gyalogosátkelők. Ezt követik az első osztályú utak és a mellettük húzódó járdaszakaszok. Az ütemterv alapján a lakótömbök közötti területek és a kevésbé frekventált járdaszakaszok csak ez után kerülhetnek sorra” – magyarázta Máčai Marian, a városi hivatal illetékes osztályának vezetője.

Azzal kapcsolatban, hogy a változás milyen pluszkiadásokkal járt, a hivatal pontos adatokat nem közölt.

Biztosításuk is van

Dunaszerdahelyen a törvény elfogadása előtt 34, azóta viszont már 160 kilométernyi járdafelületet kell megtisztítania az önkormányzatnak. Ehhez bővíteni kellett a gépparkot. „Hajnali 2–3 óra körül indultak a gépek, a város több részéről a lakótelepek irányából, rendszerint egymással szemben. Szükség esetén, akár naponta háromszor is, ha folyamatos volt a havazás. Három-négy órát vesz igénybe, amíg az egész városon végigmennek a hóeltakarítók. Mindenki azt szeretné, ha az ő háza előtti járda lenne elsőként eltakarítva, amit lehetetlen teljesíteni, úgyhogy ilyen jellegű panaszaink voltak”– nyilatkozta lapunknak Inczédi Gábor, a városi hivatal technikai osztályának vezetője.

A városi hivatal évek óta köt teljes körű felelősségbiztosítást, amely a havazás és hó által okozott káresetekre is kiterjed, ám ilyen bejelentés nem érkezett.

A városi hóeltakarítás kivitelezője a város által működtetett Municipal Real Estate Kft., amely összesen 8 géppel tisztította a városi járdákat. Harmanovszky Viktor, a közterületeket felügyelő részleg vezetője elmondta: „Öt hókotró a vállalat tulajdonában volt eddig is, három hókotróval pedig egy külső vállalat segített a tisztításban.”

Új gépet vettek

Galántán Peter Paška polgármester szerint sikerült megbirkózni a törvényből adódó feladatokkal. „A nagy havazáskor ugyanúgy szenvedtünk, mint a többi város, de mindent megtettünk azért, hogy tiszták legyenek az utak” – nyilatkozta a polgármester. Hozzátette, hogy a takarításnál a fő utak elsőbbséget élveznek, s ha a fontosabb mellékutakról is eltakarították a havat, akkor a járdák megtisztításával folytatják a munkát. Galántán még tavaly év végén tájékoztató táblákat helyezett el a város néhány járdánál, így figyelmeztetik a lakosokat arra, hogy télen nem takarítják az adott szakaszt. Az önkormányzat 160 ezer eurót költött a téli időjárásra való felkészülésre, a pénzből egy multifunckiós járművet vásároltak, amely télen eltakarítja a havat a járdákról, nyáron pedig locsolóautóként használhatják. A polgármester korábban a régióra jellemző munkaerőhiánnyal indokolta azt, hogy nincs, aki elhányja a havat a járdákról.

Szencen mintegy 45 kilométer hosszú járdáról kellene eltakarítani a havat a városnak, de nem vettek fel több munkást, és nem vásároltak új munkaeszközöket a téli karbantartásra. „A városnak jelenleg nincs költségvetése, és a provizórium miatt nem növelhetjük a munkások, vagy a munkaeszközök számát” – magyarázta Martina Ostatníková szóvivő, és hangsúlyozta, a város hálás azoknak a lakosoknak, akik továbbra is segédkeztek a hóeltakarításban.

Szencnek is évek óta van felelősségbiztosítása, amely az ilyen esetekre is kiterjed.

