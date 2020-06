Váltást akarnak a városi újság élén

Az ügyet a képviselői interpellációk keretében Csepregi Zoltán független képviselő nyitotta meg, aki mondandóját úgy kezdte, nem hallgathat tovább, mert a városi, közpénzből fizetett lapnál az utóbbi fél évben súlyos hiányosságok merültek fel. Ráadásul Bokor Réka főszerkesztő személyében egyáltalán nem lát garanciát arra, hogy az újságot ne politikai célokra használják, illetve politikailag éljenek vele vissza, és hogy ne sérülne a lap objektivitása és függetlensége. Csepregi szerint nemcsak nála, hanem több olvasónál és képviselőnél is különösen két cikk „verte ki a biztosítékotˮ. Mindkét cikk vezércikként és véleménycikként a havilap első oldalán jelent meg. Az egyiket a főszerkesztő írta még februárban és a fiatalok helyéről szólt a politikában, a másik cikk pedig Tokár Géza véleménye volt Trianonról, a lap júniusi számában.

Véleménycikk és kampány

A képviselő hangsúlyozta, egyáltalán nem azt kifogásolja, hogy például Trianonról szó volt a lapban, vagy hogy ne legyen az újságban véleménycikk, ám különös jelentősége van annak, hogy Bokor Réka főszerkesztő aktív politikus, egy szlovákiai magyar párt vállaltan exponált tagja, aki a választásokkor az országos listán is indult, azóta is aktívan politizál, sőt, a párt szóvivője. Márpedig Csepregi szerint ez eleve kizáró ok arra, hogy egy közpénzből fizetett, az egész lakosságnak szóló önkormányzati lapot irányítson és szerkesszen, még az újságírók etikai kódexe szerint is. „Miféle véleménycikk az, például a választás előtt, februárban, amely a helyi újságban a főszerkesztő nézeteként jelenik meg vezércikként, és aztán ugyanez az anyag egy országos napilapban fizetett politikai hirdetés, kampányanyag részeként jelenik meg?ˮ – tette fel a kérdést Csepregi Zoltán, és hozzátette, már a februári eset is egyértelműen bizonyítja, hogy a főszerkesztő személyében szakmai és etikai összeférhetetlenségről van szó, és már a februári cikk is azonnali okot jelentett volna a távozására. Épp ezért felszólítja a lap kiadóját, a főszerkesztő közvetlen felettesét, a kultúrház igazgatónőjét, hogy minél hamarább vonja le a személyes következtetéseket a Párkány és Vidéke élén és menessze a főszerkesztőt. Ellenkező esetben a következő önkormányzati ülésen az igazgatónő elbocsátását fogja javasolni.

A tartalom tabu

Júlia Žďárska kiadóként úgy reagált, ő az újság működési szabályzata szerint sem szólhat bele semmiféle tartalomba, ez kizárólag a főszerkesztő hatásköre, és ezt az okiratban a képviselő-testület is definiálta, azaz a lap fenntartója. Ha tehát gond van az újsággal, akkor azt képviselő-testületi szinten kell megoldani. „Egyszer nyúltunk bele a tartalomba régebben, akkor azt azonnal cenzúrának vettékˮ – tette hozzá az igazgatónő, és hangsúlyozta, hogy nem az ő hatáskörébe tartoznak a szerkesztési elvek és a tartalom.

Méltatlan támadás

Bokor Réka főszerkesztő a bírálatra úgy reagált, egyik kifogásolt cikk sem tartalmaz semmilyen direkt politikumot, a februári cikkben egyetlen párt neve sincs említve, szerinte véleményként mindkét anyag megállja a helyét, és ő a lap irányítójaként mindig is ügyelt és ügyel arra, hogy az újság mindenkinek szóljon, senki érzékenységét ne sértse, és hogy kiegyensúlyozott legyen. Szerinte méltatlan a támadás, ha valakinek gondja van valamivel, akkor ne így támadja őt, hanem keressék őt fel, illetve a kiadót is és úgy beszéljék meg, amit meg kell. Bokor hangsúlyozta, ő a tolerancia és a párbeszéd híve, de ha kívánják, ő azonnal lemond a posztjáról.

Nem erről beszélünk…

Csepregi Zoltán képviselő viszontválaszában leszögezte, ő most nem tartalmi korrekciót kér a lapban, hanem azt, hogy a kiadó bocsássa el a főszerkesztőt, mert bizonyított tény, hogy minimum súlyos szakmai-etikai vétséget követett el és továbbra sem lát garanciát a városi lap függetlenségére Bokor Rékával az élen. „Nem engedhető meg, hogy bárki, bárhogy, akár csak közvetett politikai propagandát folytasson közpénzen, egy közpénzből fenntartott önkormányzati lapban, vagy, hogy ennek csak a gyanúja is felmerüljönˮ – konstatálta a képviselő.

Trianon mint ősbűn?

František Árendáš független képviselő rögtön erre úgy reagált, teljes mértékben egyetért Csepregi Zoltánnal, a főszerkesztő szerkesztési alapelveit ő sem tartja kiegyensúlyozottnak és körültekintőnek sem. Árendáš példaként Tokár Géza Trianon-véleménycikkét hozta fel, amely szintén mérvadó, vezércikként jelent meg. Árendáš szerint Trianonról igenis írni kell önkormányzati lapban is, de nem mindegy, miképp és milyen formában. Szerinte ugyanis Tokár cikkében rosszízű általánosítások, sugalmazások és utalások is vannak, ráadásul a szerző Trianont úgy tünteti fel Párkány életében, mint valami ősbűnt, amely akadályozza a város nyitottságának, toleranciájának, kulturális, szellemi életének fejlődését. A képviselő szerint ez Párkányban egyáltalán nem igaz, és a Mária Valéria híd megnyitásával, Szlovákia és Magyarország uniós csatlakozásával csak rajtunk áll, nemzetiségtől függetlenül, a tolerancia és az együttműködés. Árendáš hozzátette, a „mi lett volna, haˮ – kezdetű történelmi felvetések még véleménycikkben is komolytalanok, Trianon kapcsán pedig veszélyes értelmezéseknek nyitnak teret. A városi újság egyrészt nem történelmi szakfolyóirat, másrészt el kell dönteni, hogy történelmi szakcikket, véleményt, tudósítást vagy rosszabb esetben bújtatott politikai propagandát írunk-e, jelentetünk-e meg – utalt a főszerkesztő felelősségére.

Tényeket soroltak

Bokor Réka főszerkesztő minderre válaszában úgy reagált, ez így rosszhiszemű értelmezés, mindkét cikk korrekt vélemény, tartalmi kérdésekről lehet vitatkozni, de egyik anyag sem sértett senkit, semmilyen vonatkozásban.

A témához az ülésen Vitkó Andrea, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke annyit fűzött hozzá: igazat ad Cserpegi Zoltánnak és František Árendášnak, szerinte tényeket soroltak. Úgy véli, a főszerkesztő politikai exponáltsága már februárban is nyilvánvaló volt, de ő ezt akkor nem akarta bírálni, mert a választás előtt azon acsarkodtak volna, hogy „egy hidas csak pártérdekből beszél” (Vitkó a Híd önkormányzati frakcióvezetője). Szerinte is szakmai-etikai összeférhetetlenségről van szó, ezért támogatja Bokor Réka leváltását.

Az önkormányzat nem döntött a főszerkesztő sorsáról, a helyzet alapján a kiadónak kell lépnie. Az ügy a következő ülésen biztosan napirendre kerül.

Az önkormányzati ülés többi pontjáról külön cikkben számolunk be.