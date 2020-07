Vágsellyén felfrissülhetnek a párakapuk alatt és a szökőkutaknál

Korábban kis park volt a szálloda és a hivatal közelében, ám a fákat kivágták, és a betonfelületen elviselhetetlen volt a forróság a nyári hónapokban. A medencében tilos fürödni, és a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas, erről a város önkormányzati honlapján tájékoztatták a lakosokat. A reneszánsz kastélyhoz közeli téren a közelmúltban ismét üzembe helyezték a szökőkút központi részét, ám a körülötte lévő vízsugarak még nem működnek. Az átadás óta komoly gondok voltak a szökőkúttal, mert a közelében játszó gyerekek ismételten megrongálták a filtereket, és teledobálták kaviccsal a lefolyót, megrongálva a vízvezetéket. Az újabb filtereket úgy szerelték be, hogy azokat ne lehessen kimozdítani a helyükről. A szökőkutat délelőtt 10 órakor kapcsolják be, félóránként leállítják egy rövid időre, majd ismét magasra szökell a vízsugár. A közeli padokon ülők este tíz óráig élvezhetik a kellőképpen megvilágított szökőkutat. Vágsellyén máig népszerűek az artézi kutak, a helyiek közül sokan a csapvíz helyett fogyasztják, és állításuk szerint finomabb a leves, ha kútvizet használnak. Az Alsó utcai kút nem alkalmas emberi fogyasztásra. Egy ideig a Szentháromságszobornál lévő kút vize sem volt iható, ám a tiltótáblát ismételten megrongálták és leszerelték a lakosok, hogy továbbra is fogyaszthassák a vizét. A legújabb elemzések alapján a főtéri kút vize ismét iható. A vizsgálatok során ellenőrzik az arzén, higany, króm és más anyagok előfordulását, valamint a baktériumok jelenlétét. A Hviezdoslav utcai és a Felső utcai artézi kutak vizéből továbbra is meríthetnek a lakosok. A Vágvecse városrészben élőktől megtudtuk, hogy a Pribina téren lévő artézi kút vize a legízesebb, így a helyiek közül sokan rendszeresen fogyasztják. Az önkéntes tűzoltók több alkalommal felújították, kitisztították a kútnál lévő kis medencét, ahol korábban gyerekek fürödtek. Most aranyhalakat telepítettek bele. A kutat a rajta lévő tájékoztató tábla szerint még 1912-ben fúrták, és a víz 232 méteres mélységből tör fel. Horváth Ajtics Dezső és Heller Vilmos ezer koronával, más vágvecsei lakosok ugyancsak ezer koronával járultak hozzá a kút fúrásával járó munkálatokhoz.

