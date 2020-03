Vágsellyei segítség a vendégmunkásoknak

A munkásszállók tulajdonosai a város területén dolgozó vendégmunkásoknak szereztek be külföldről arcvédő maszkokat, tisztítószereket, hogy bevásárolhassanak és igénybe vehessék a tömegközlekedési eszközöket. A város önkormányzati honlapján is figyelemmel követik a vírus terjedésével kapcsolatos eseményeket. A Le a kalappal rovatban név szerint is megemlítik és köszönetet mondanak azoknak az önkénteseknek és vállalkozóknak, akik bármilyen módon segítik a város lakosait. A járási székhelyen a hajléktalanokat is ellátták arcvédő maszkokkal. (szaz)