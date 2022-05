Vadas: június végéig jelképes belépő a helyieknek

Holnaptól, azaz június elsejétől a párkányi lakosok 1 euró 50 centért vehetnek napijegyet a Vadas fürdőbe, a gyerekek pedig 1 euróért lubickolhatnak majd naponta a fürdőben – egészen július elsejéig. És mindehhez elég a személyazonossági igazolvány fénymásolata – közölte lapunkkal Németh Lívia, a fürdő marketingfőnöke, a Štúrovo-Parkan Turisztikai Desztinációs Menedzsment ügyvezető igazgatója.Holnaptól az összes medence működik és a csúszdák is. A szakember szerint a Vadas még csak most kezd kilábalni a koronavírus-járvány utáni sokkból, gazdaságilag még messze nem úgy alakulnak a számok, mint például 2019-ben.

„Ha azt veszem, hogy tavaly ilyenkor zárva kellett tartanunk, és ha a májusi hónapot veszem a Thermál szálló helyfoglalásaiban, akkor azt mondhatom, hogy az idei május a hotelben a 2019-es szintnek körülbelül a felét tette ki látogatottságban. Júniusra már jobb az előrejelzés, főidényre pedig már az utolsó szálláshelyeket foglalják le az egész fürdő területén. Ugyanakkor még mindig óvatosan kell ezt venniük, szezon után lehetünk majd biztosak a gazdasági eredményekben” – konstatálta Németh Lívia. Az első cseh fürdővendégek mindenesetre már megérkeztek a városba.

A marketingszakember hozzátette, főidényben egy rendes, egynapos belépő a fürdőbe 14 euróba fog kerülni egy felnőtt személy számára – de ebben már a csúszdahasználat és az autóparkolás is benne van.

„Tudom, van, akik sokallja ezt az árat. De ez relatív – ahogy minden más. Például Pozsonyban egy mozijegy 10 euró. Vagy: máshol még külön fizetik a parkolót is. Itt jegyezném meg, hogy főidényben a párkányiak féláron jöhetnek majd a napijeggyel” – tette hozzá Németh. A párkányi ún. öreg fürdő idén is július elsejétől nyit – itt a napijegy jóval olcsóbb lesz, mindössze 4 euró. Az öreg fürdő csak augusztus 31-ig lesz nyitva. Holnaptól, azaz június elsejétől a városközpontban egyelőre a régi helyén, a korzón nyit a turisztikai tájékoztató iroda is. Hogy miért nem az új Viza centrumban – ahogy ígérték?

Aktualizálni kell egy csomó tanúsítványt, főidényre nyitnak

„Június elsején már megnyitottuk volna a vadonatúj Viza centrumot, de az a helyzet, hogy sok műszaki engedélyt és tanúsítványt frissíteni, aktualizálni kell. Azért, mert a nyertes projekt indulása óta számos ezekkel kapcsolatos előírás, rendelet, szabály változott meg, törvényszinten is. Ebben az esetben például a tűzbiztonsági műszaki tanúsítványokat is frissíteni kell, mert ehhez most már nem felel meg a 2016-os engedély – és más, hasonló jellegű gondok is adódtak. Bízunk abban, hogy legkésőbb főidényre, azaz július elsejére meg tudjuk nyitni a Fő utcai Viza centrumot a turisták és a fürdővendégek számára is” – közölte az Új Szóval Eugen Szabó polgármester.