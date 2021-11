Vadas: egyelőre minden tiltólistán, szabadságra küldik az alkalmazottakat

November 15-én visszavonásig bezárt a Vadas termálfürdő szállodája, wellnessközpontja, étterme és fedett uszodája is. Ez utóbbi még az ún. fekete járás esetén is üzemelhetne, de csak maximum 10 személlyel, ennyi emberért viszont nem éri meg kinyitni sem – vázolta a helyzetet Hogenbuch Endre igazgató. Hogenbuch hozzátette, halvány reményt az jelentene, ha az Érsekújvári járás bordó fázisba kerülne, mert ekkor legalább a fedett uszoda működhetne 25 százalékos kihasználtsággal, de a többi létesítményt még akkor is zárva kell tartaniuk. Most tehát mindent bezártak, decemberben pedig azokat az alkalmazottakat, akik eddig a felsorolt létesítményekben dolgoztak, kényszerszabadságra küldik. Fizetett szabadságra, de a bérük egy részét a cég vissza szeretné igényelni az államtól. Elbocsátásokra viszont nem kerül sor – szögezte le a Vadas főnöke.

Ugrott a karácsonyi, szilveszteri fürdőzés

A járványügyi szabályok szigorítása miatt most már biztos nem lesz karácsonyi, szilveszteri hétvége, wellness, fürdőzős pihenés sem, az érdeklődők már novemberben kezdték lemondani a foglalásaikat. „A konferenciaturizmus és a wellnessprogramjaink is megsínylik a jelenlegi helyzetet, még szerencse, hogy a Vadasnak főképp a nyári strandidény az igazi profilja” – taglalta Hogenbuch Endre. A fürdőnek a járványkrízis a foglalásokban eddig körülbelül 15 ezer eurós kiesést okozott. Nem egy hatalmas összeg, de holtidényben ez is jól jött volna. „Akik lemondták a foglalást, azoknak természetesen visszafizettük a pénzt, viszont a téli csomagjainkat továbbra is árusítjuk, azzal, hogy legkorábban január 10-én lehet majd a Vadasba jönni. Mi ugyanis azzal számolunk, hogy a szigorítások, lezárások karácsonyig is elhúzódhatnak. A karácsonyi, szilveszteri csomagokat elkészítettük ugyan, de már nem is hirdettük meg, mert közbejött a szigorú szabályozás” – mondta az igazgató.

Az állam részben már kompenzált

A Vadas pénzügyi háttere még a járvány ellenére is stabil és az idei nyári idény is nagyon jól sikerült, viszont a cég az idei évre már kért állami kompenzációt a bevételkiesésre. Ezt a közlekedési minisztériumtól igényelték. A szabály az, hogy ha a turizmussal foglalkozó cégnek a 2019-es adott időszakhoz képest legalább 40 százalékkal csökkent a bevétele, akkor jogosult a támogatásra, de ezen belül az állami hozzájárulás további százalékos mértékét a minisztérium szabja meg. „Idén januárra, februárra és márciusra a kérvényünket elfogadta a tárca, sőt ezt a pénzt már át is fizette. Most az idei áprilisra és májusra lehet kiegészítést kérni. Hogy a minisztérium az idei további hónapokra ad-e támogatást, azt még senki sem tudja, mindenesetre mi júniusra, júliusra és augusztusra nem fogjuk ezt kérni, mert a főszezon jó bevételeket hozott. Most viszont azzal, hogy az alkalmazottak nagy részét objektív okokból decemberben kényszerszabadságra muszáj küldenünk, ezért a bérük egy részét szintén vissza fogjuk igényelni az államtól. Ebben az esetben az érvényes, hogy a dolgozó bruttó bérének maximum nyolcvan százalékát téríti majd meg az állam” – taglalta Hogenbuch Endre.

A Thermál Szálló. - A szerző felvétele

Tesztel és és oltási igazolvány

Bár cikkünk készültekor még nem volt pontosan ismert az országos tisztifőorvos részletes rendelete a szigorításokról, a Vadas igazgatója arról tájékoztatott, hogy a fürdőben minden alkalmazottól kérik majd az oltási igazolványt, vagy a friss tesztet, tehát az alkalmazottnak hetente kétszer kell majd tesztre mennie. Hogenbuch azt is közölte, hogy egyelőre a munkáltató, azaz a Vadas veszi majd meg a teszteket, aztán ezt a költséget igyekeznek visszaigényelni az államtól. „Novemberre van ígéret a tesztek állami kifizetésére, a december még kérdőjeles. De mivel nekünk mindenképp be kell tartani az előírásokat, ezért kötelezően tesztelni fogunk, a számlákat félretesszük, aztán meglátjuk, ebből az állam mit és mennyit kompenzál” – taglalta az igazgató.

Fejlesztés csak jövőre

A vadas momentán jól áll anyagilag, de mint Hogenbuch fogalmazott, nagyon észnél kell lenni. „A körülményekhez képest nagyon jó évet írtunk. Az egynapos vendégek száma főidényben még mindig kb. 10 százalékkal maradt el a járvány előtti, 2019-es évhez képest, június, július, augusztusra vonatkozóan. De az idei körülbelül 20 százalékkal jobb év volt, mint a tavalyi. Az elszállásolt vendégek szempontjából június közepétől augusztus végétől full üzemmódban működtünk, ez szintén rendben volt. Ugyanakkor már a 2020-as év nyarától a járványhelyzet miatt elkezdtünk pénzügyi tartalékokat képezni, a bevételek nagy részét félretettük, mert tudtuk, hogy az idei év is „vírusos” lesz. Az idei nyár szintén jó bevételeket hozott, ezt szintén a cég stabilitása érdekében használjuk fel. Illetve idén csak kisebb javításokat eszközöltünk, a bevételek egy részét pedig csak a jövő évi beruházásra fordítjuk” – vázolta az anyagiakat a Vadas igazgatója. A fürdő jövőre egy korszerű, a legújabb uniós szabványoknak megfelelő vízvisszaforgató rendszert épít és telepít. Úgy, hogy a pénzügyi teher és a munkálatok nagy része csak a következő nyári szezon után lesz esedékes. Az úszómedence és a csillagmedence központi vízvisszaforgató rendszere 1,4 – 1,8 millió eurós beruházást igényel. Az igazgató szerint erre elegendő pénzt tartalékoltak és véleménye szerint ebbe az összegbe bele is férnek majd.