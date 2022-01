Üzletközpont és elektromos töltőállomás is lesz Párkányban

Már zajlanak a tereprendezési munkák azon a területen, ahol az Ardis kft. üzletközpontot és parkolót épít a rendelőintézet mellett, a Duna-parton, a Jesenský utcában. „Az áruházra és a vele összefüggő építményekre, a vízvezeték cseréjére, útépítésre, parkolók és belső hálózatok kiépítésére érvényes építkezési engedéllyel rendelkezik a cég. Jelen pillanatban, az első szakaszban az áruházat építik fel és a vele szemben elterülő parkolóhelyet, valamint ezzel egyetemben a víz- és csatornahálózatot“ – tájékoztatta lapunkat a városháza kommunikációs osztálya.

Nem Kaufland

A híresztelésekkel ellentétben nem nagy üzletlánc épületéről van szó, sőt, mint azt lapunkban korábban közöltük, Párkány képviselő-testülete feltételeket szabott a beruházással kapcsolatban. Ezek szerint nem épülhet ott benzinkút, továbbá a leendő üzletközpontban nem lehet nagyraktár, hipermarket és szupermarket sem, csak butikok, kiskereskedelmi egységek, retail típusú üzletek működhetnek majd az épületben. Egyszintes létesítményről van szó, a hozzá tartozó parkolóval. A projekt szolgáltatási és kereskedelmi övezet – néven valósul meg. Az építtető vállalta, hogy a Jesenský utcai, jelenleg T alakú kereszteződést is kibővíti egy bal oldali letérő sávval. Az üzletközpont ill, poliklinika mögött családi házakat épít a beruházó, ugyanakkor be kell tartania a területfejlesztési tervben meghatározott beépítettségi és zöldövezeti arányokat is. Az új kereszteződés miatt a rendelőintézet melletti buszmegállót is odébb helyezik, nagyjából 50-80 méterrel – ez szintén a beruházó feladata lesz, miként a vonatkozó részen áthaladó kerékpárút kialakítása is. Az építkezéssel kapcsolatban többen panaszkodtak, hogy a poliklinikánál már nem lehet lejutni a Duna-partra. „Tekintettel arra tényre, hogy építkezési területről van szó, az építőnek kötelessége lezárni ezt a területet. Ebből az okból kifolyólag nem lehet egyelőre lejárni a Duna-partra. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy magánterületekről van szó“ – közölte megkeresésünkre a városháza.

Elektromos autók töltőállomása

Párkány minisztériumi pályázaton nyert pénzt egy új, elektromos meghajtású autók töltésére szolgáló állomás kialakítására is. „Megtörtént a beszállító kiválasztása, 16 napon belül lesz nyilvános az eredmény és a beszállító kiléte. A töltőállomás az „emeletes“ busz közelében található elektromos állomáshoz lesz telepítve“ - reagált megkeresésünkre a városháza. Lapunk úgy értesült, a 13 ezer eurós projekt azért ezen a helyszínen valósul meg, mert ott van a magasfeszültségű vezeték. Az egyszerre egy autó töltéséhez szolgáló állomáshoz parkoló is épül. Egyenáramú berendezéről van szó, amely 40 perc alatt 80 – 85 százalékra tudja majd feltölteni az elektromos meghajtású személygépkocsit.