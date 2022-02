Útszélesítés és pihenőhely a „spiccnél”

A rendezetlen terepviszonyok ellenére is népszerű helynek számít a komáromi „spicc”, ami tulajdonképpen a Csallóköz legkeletibb csücske. A Vág és Duna összefolyása érthető módon folyamatosan vonzza a turistákat is, a víz közelsége miatt pedig számos komáromi erre sétál, fut, kerékpározik vagy görkorcsolyázik. A Vág-torkolat különlegességét leginkább a mintegy 20 éve állított Szűz Mária-szobor emeli ki, más azonban nem igazán. A területnek – még – inkább ipari jellege van.

Vízparti pihenés

Néhány héten belül komoly hiányt pótolnak a „spiccnél”: a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat kivitelezésében a partoldalban egy sziklatömbökből épített lépcsőzetes pihenőhely kialakításán dolgoznak, amellyel egyben a vízparti falat is megerősítik árvízvédelmi szempontból. A vízhez vaslépcsőn lehet majd lejutni, illetve tetszőleges magasságban a sziklasávokra erősített padokon lehet megpihenni. A projektet a város készítette elő.

Galéria

Rendbe teszik az utat

A „spiccnél” elhaladó úttal sok gond van: sem a szélessége, sem a minősége, de még a felülete sem egységes. A közelben levő ipari üzemek miatt ráadásul teherautók is megfordulnak erre. A képviselők elé terjesztették a szakasz felújítására vonatkozó javaslatot, mely szerint a „spicctől” egészen a Vág-parti csárdáig rendeznék az útviszonyokat. „A gyalogos, a görkorcsolyás, a kerékpáros forgalmat közelebb akarjuk helyezni a vízhez, ők ezért mennek oda, hogy ezt lássák. A teher- és autóforgalom pedig a gátfalhoz kerülne közelebb úgy, hogy mindenki biztonságosan közlekedhessen” – közölte lapunkkal Keszegh Béla (független) polgármester. Hozzátette, így a töltésen Gúta felől, valamint a túloldalon Karva, illetve Párkány irányából érkező kerékpárosok is erre juthatnak be a városközpontba, ráadásul a komáromi erődöt is nyugodtabb körülmények között érhetik el.

Az önkormányzat már hosszabb ideje törekszik a Vág és Duna partjának rendezésére, hogy azok biztonságosan, egyfajta korzóként fokozatosan hozzáférhetővé váljanak az emberek számára. A komáromi kikötő majdani átépítése során is kulcsfontosságú szempontnak tartja ezt a város. „Elindult a »spicc« környékének területrendezése. Egy vékony sávot már most vissza tudunk kapni a Szlovák Földalaptól, illetve tovább harcolunk azért, hogy a töltőállomás elkerüljön onnan” – zárta Keszegh.