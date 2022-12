Ünnepnyitó adventi kézműves vásár az érsekújvári lovardában

Érsekújvári és térségbeli alkotók kínálták adventi portékáikat, a legtöbben koszorúkat, horgolt, varrott, és különféle újfajta technikákkal készített karácsonyfa díszeket kínáltak, és sokféle gyertyát. Van, aki gyerekruhákat árusított, mások kötött sapkákat, sálakat mutattak be a vásáron.

Könyvből sem volt hiány, már a lovarda díszes bejáratánál találkoztunk a kispárnákat, karkötőket kínáló árusok közvetlen közelében Strba Sándor helytörténésszel, aki a mára népszerűvé vált, Érsekújvár átfogó történetét bemutató trilógia szerzője. A koronavírus-helyzetben nem igazán volt alkalma Strba Sándornak találkozni az olvasókkal, most nagy örömmel fogadta a vásári bemutatkozás lehetőségét, és könyveivel a városi piacra látogatók is találkozhatnak. Nem hiányozhatott az adventi vásárból Juhász Zsuzsanna, a Czuczor Gergely Alapiskola főnevelője sem, aki számos kiállításon mutatkozott be saját tervezésű és festésű selyemkendőivel. Ezúttal újabb kollekcióval készült a vásárra, és a vásárlók saját készítésű díszpárnáiból is válogathattak. A naszvadi Paluska Lotti műhelyéből idén is csodás alkotások kerültek a vásárba, levendulával töltött párnáival, mesés játékaival az érsekújvári közönség már korábban is megismerkedhetett, a Kultúra városa rendezvénysorozat keretében rendezett kreatív parkban. Az érsekújvári vásárlókkal beszélgetve megtudtuk, sokan csak kíváncsiságból érkeztek a vásárba, és meglepődtek az óriási kínálat láttán.

Akadtak, akik különleges, személyre szóló karácsonyi ajándékokkal távoztak a vásárból, melyet a vírushelyzetben nem rendezhetett meg a város. Az idei karácsonyi programsorozat hétfőn a Mikulás érkezésével folytatódik a város főterén, ahol decemer 13-án megnyitják a karácsonyi vásárt. December 11-én a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplomban karácsonyi koncertet tartanak az Érsekújvári Művészeti Alapiskola növendékei és pedagógusai, valamint az Anton Bernolák Egyházi Alapiskola énekkara. December 17-én 14 órakor a ferencesek templomában lesz a Czuczorosok adventi koncertje, melyet a Czuczor Gergely Alapiskola Szülői Szövetsége, a ferencesek közössége és a művészeti alapiskola szervez, a bevételt a város egyetlen magyar tannyelvű alapiskolájának szánják. Ünnepváró programokat kínál Érsekújvárban a megyei fenntartású Thain János Múzeum, az Anton Bernolák Könyvtár és az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ. A Zmeták Ernő Galáriában december 10-én szerveznek ünnepváró alkotóműhely, amelyre december 9-ig jelentkezhetnek az érdeklődők a pedagog@gueznz.eu címen. Az utolsó, karácsonyt megelőző koncerteket december 22-én rendezik meg Érsekújvár főterén.