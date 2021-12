Ünnepi működési rendre áll át a komáromi kórház – a sürgősségi és a Covid ellátás folyamatos

Módosul az oltóközpont és a tesztelőállomás működési rendje is.

Komárom | Módosul az oltóközpont és a tesztelőállomás működési rendje is.

Jelenleg 124 beteg kap ápolást az intézményben. Azokat a pácienseket, akiknek ezt az egészségi állapota megengedi, hazaküldik az ünnepekre.

Kedden összesen 31 Covid-pozitív beteget ápolnak Komáromban, akik közül hat fő szorul lélegeztetőgép segítségére. Utóbbiak közül egy személy sem vette fel az oltást. Az alkalmazottak közül öten koronavírusosak, míg ketten karanténban vannak. A kórház felkészült arra is, ha netán romlana a járványhelyzet. „Több kolléga az ünnepek alatt is elérhető lesz telefonon, készen arra, hogy segítsen, s hogy bejöjjön a kórházba, ha koronavírusos páciensek számára szükség volna még egy vizsgálóegység megnyitására” – mondta Miroslav Jaška kórházigazgató. A sürgősségi ellátás (beleértve a műtéti beavatkozásokat is), illetve a Covid-osztály működése mindvégig zavartalan lesz.

Az oltóközpont

Az intézmény egészségügyi dolgozói az elmúlt héten csaknem 9400 személyt oltottak be a koronavírus elleni vakcinával négy oltóközpontban. Ami a kórház által üzemeltetett oltópontot illeti, az zárva lesz december 23-a és 28-a, illetve szilveszter napja és január 2-a között. December 29-én csak a Pfizer vakcinájával oltanak, míg egy nappal később a Johnson&Johnson oltásával is bővítik a kínálatot. Elsőbbséget élveznek a regisztrált kliensek, akik a https://vakcinacia.nczisk.sk honlapon jelezhetik az igényüket.

A tesztelőpont

A kórház tesztelőpontja december 23-ig dolgozik a szokásos idősávban 7.00 és 15.00 között. December 24-én és újév napján zárva tart, míg december 25-26-án és január 2-án rövidített munkaidőben, 7.30 és 11.30 között várja az érdeklődőket.

(AGEL)