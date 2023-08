Újra „virágzik” a kistárkányi aranypart

Régi kedvenc

A barátaimmal az elmúlt hétvégén mi is kipróbáltuk a sátorozást a Tisza partján. Mivel jómagam gyerekként számtalanszor megmártóztam a Tisza vizében és többször is sátort vertem a közelében, egy igazi időutazásban volt részem. De a baráti társaságunk szinte összes többi tagja is hasonlóan vélekedett, akik szintén az aranypart közelében nőttek fel vagy töltötték ott el gyerekkoruk legszebb éveit. Nem tagadás, a szabadstrand és környéke már közel nincs olyan állapotban, mint amilyenben legutoljára a kilencvenes évek elején volt, de meglepetésünkre most is legalább egy tucatnyi sátorozóval és megannyi strandolóval találkoztunk. A folyó partja tiszta és rendezett, a felsőbb, füves szakasz frissen kaszált. Az előző évekkel ellentétben az is meglepetés volt számomra, hogy a régi, törött padokat újra cserélték, helyenként pedig szemetes kosarakat is találtunk, melyekben látszólag rendszeresen cserélik a megtelt zsákokat. A sátorozók és strandolók számára egy helyi vállalkozó által működtetett büfé is a rendelkezésre áll, melyben csapolt sörök és egyéb frissítő italok, gyorsételek és lángos is kapható.

„Nagyon szeretjük ezt a helyet, negyven éve ide járunk. Gyerekként szinte minden nyarat itt töltöttem, s amióta gyerekeim vannak, őket is rendszeresen elhozom. Az évek során persze sok minden megváltozott a Tisza mentén, de mindig nagy örömmel verünk mellette sátrat”

– zárta az egyik édesapa, aki családjával éves rendszerességgel jön el Kassáról a kistárkányi aranypartja. A meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkezendő másfél hétben ismét kánikula várható, az SHMÚ kedd délelőtti jelentése szerint a kistárkányi aranyparton és annak közelében napközben akár a 32-34 Celsius fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Ennek fejében jómagam és barátaim nevében is bátran ajánlom az aranypartot mindazoknak, akik egy kellemes és csendes, Tisza-menti kikapcsolódásra vágynak.