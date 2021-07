Újra van antigéntesztelés a dunaszerdahelyi kórházban

Hétfőn és csütörtökön délelőtt 11-től délig, vagyis egy órán át teszteltethetik le magukat azok, akiknek szükségük van a vizsgálati eredményre. Azonban már nem a kórház alagsorában, hanem a PCR-tesztelésre felállított sátorban vesznek mintát, amelyre nem kell előre bejelentkezni. A kétféle tesztre nem párhuzamosan kell sorba állni, reggel 7.30-tól 11-ig a PCR-tesztekre várókat fogadják, majd utána sorakozhatnak be azok, akik az antigénes mintavételre érkeztek. A tesztelésért viszont már fizetni kell, 14,90 euróba kerül a mintavétel. „Mivel véget ért az egészségügyi minisztériummal kötött szerződés, fizetőssé vált az antigénteszt, amelyet a kórház recepcióján kell kifizetni a mintavétel előttˮ – tájékoztatta lapunkat Jana Fedáková, a kórházat üzemeltető Svet zdravia vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy csak az orrból vesznek mintát, ezért kíméletesebb a tesztelés, és a gyerekeknél is alkalmazhatják. Az eredményről kétnyelvű, szlovák és angol igazolást állítanak ki. A városban a Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Egyesülete is tesztel, az Erzsébet téri Üzleti és Tájékoztatási Központban szintén hétfőn és csütörtökön 14 órától 18 óráig vesznek mintát. Itt 10 eurót kell fizetni a mintavételért, és ellenanyag-vizsgálatot is végeznek. Az önkormányzati hírportál tájékoztatása szerint előzetesen jelentkeznie kell annak, aki tesztelésre érkezik, ezt megteheti a 031/5522687-es vagy a 0917/844 325-ös telefonszámon vagy e-mailben a dunajskastreda@redcross.sk címen.

Az állandó tesztelések idején legalább egy tucat mintavételi hely működött a Dunaszerdahelyi járásban, most azonban nincs könnyű helyzetben az, aki hosszú idő után újra leteszteltetné magát. Míg korábban az egészségügyi minisztérium honlapján részletes listát közöltek a nyitva tartó mobil mintavételi helyekről, most hiába keressük ezt a tételt az oldalon, így maradnak a Google által kínált lehetőségek, amelyeknél azonban kérdéses, hogy mennyire aktuálisak az ott feltüntetett adatok.

Vörös Teréziától, a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy öt mintavételi pont van a járásban: Somorján kettő, Dunaszerdahelyen három helyen – a kórházban, az Üzleti és Tájékoztatási Központban, valamint Ollétejeden – végeznek antigéntesztelést.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom