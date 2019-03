Újra kijelölik Esztergomban a középkori városfal nyomvonalát

Horváth István, a Balassa Bálint Múzeum nyugalmazott régész-igazgatója az infoesztergom.hu-nak adott nyilatkozatában elmondta, hogy ezen területen már az 1970-es évek végén is folytak ásatások. Akkor már megtalálták a 13. századi kutat, az úgynevezett Szent Lőrinc-kapu tornyának alapját és falait, illetve a toronyból vezető kövezett út egy részét is. A kapu, mely Szent Lőrincről kapta nevét, Szent István korában az udvarnokok lakhelye volt. A torony mellett - az egykori Királyi városrész előtt - vizesárok húzódott, amiben a régészek szerint halakat is tenyésztettek, de a városfallal együtt elsősorban védelmi rendszerként szolgált. Már a hetvenes évekbeli ásatásokon előkerültek a Duna és a Simor János utca felé tartó középkori városfal maradványai, melynek nyomvonalát meg is jelölték, de ezek a jelzések egy későbbi út- és járdafelújítás során eltűntek. Most az egykori városfal nyomvonalat ismét kijelölik.

A Simor János utca rekonstrukcióját várhatóan áprilisban fejezik be. Felújítása miatt 2016-ban a piacot innét az Arany János utca és a Sissay-köz közötti területre költöztették. Az esztergomi piac a hatvanas-hetvenes években az idegenforgalmi brosúrák kihagyhatatlan eleme volt. Utcája a város egyik látványossága volt. A tervek szerint a Simor János utca felújított szakasza a jövőben sétálóutcaként fog szolgálni. (guzsu, infoesztergom.hu)