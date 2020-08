Újra bizonytalanságban a fürdők

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal tájékoztatás sem tartalmaz bővebb információt a két hét múlva esedékes változásról, ezt Somogyi Gábor, a fürdők szövetségé-nek elnöke, a dunaszerdahelyi Thermalpark igazgatója is nehezményezi.

Róluk, nélkülük

Somogyi Gábor azt is nehezményezi, hogy az őket érintő kérdésekről továbbra is nélkülük, megkérdezésük nélkül dönt a Közegészségügyi Hivatal. „Azért hoztuk létre a szövetséget, hogy tudjunk egyeztetni, tárgyalni, kitalálni, hogyan lehet megvalósítani bizonyos dolgokat. Ahelyett, hogy bejelentjük az ország lakosságának, amely nem tud mit kezdeni a korlátozássalˮ – vázolta fel a helyzetet Somogyi Gábor, utalva arra, hogy hiába léptek közös egyeztetési platformra a fürdők, közös tárgyalások helyett csak a médiából értesülnek a várható változásokról. „Jártunk a minisztériumban, a válságstábbal is tárgyaltunk, mindenhol jeleztük, hogy itt vagyunk, gyorsan tudnak velünk egyeztetniˮ – folytatta az igazgató.

A látszat csal

Az első meleg napokon elárasztották a közösségi médiát azok a fotók, amelyek a fürdők bejáratánál kígyózó sorokat ábrázoltak. A dunaszerdahelyi fürdőben és a nagymegyeri Thermal Corvinusban is a belépés alatti korlátozások miatt torlódtak fel a sorok. Akkor Somogyi Gábor és Križan Tibor, a nagymegyeri fürdő igazgatója is megjegyezte, hogy nem közelítették meg a maximális kapacitást. A szövetség képviselői megjegyezték, hogy a nyári napokon készült felvételek tévesen azt a látszatot kelthetik, hogy talpra állt az idegenforgalom, és a vállalkozóknak sikerült pótolni a bevételkiesést. A számok azonban mást mutatnak. Ľudovít Lebó, a fürdők szövetségének alelnöke közölte, hogy június 1. és július 31. között az előző évhez viszonyítva 35 százalékkal kevesebb látogatót fogadtak a strandokon, és 38 százalékos bevételkiesést könyveltek el az üzemeltetők. Peter Kolenčík, a szövetség másik alelnöke ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy hálásak a felelősségteljes polgároknak, akik idén itthon nyaraltak, de a koronavírus megjelenése utáni közel három hónapos kényszerszünet, valamint az alacsonyabb bevétel és látogatottság okozta kiesést nehéz lesz kiheverni a most következő, nyári szezon utáni időszakban.

Bizonytalan üzletág

Somogyi Gábor azt is nehezményezi, hogy a sajtótájékoztatón elhangzott mondat egy teljes üzletágat bizonytalanságban tart. „Ez már a foglalásokon is meglátszikˮ – jegyezte meg a fürdőszövetség elnöke. A szövetség tagjai attól tartanak, hogy az elhamarkodott korlátozások miatt szeptember 1-től a munkahivatal nyilvántartásába kerülnek a nyári idénymunkások. Júniusban, amikor újranyithattak a fürdők, néhány órával a lehetséges nyitás előtt értesültek a korlátozások feloldásáról, most viszont közel három héttel korábban jelentette be Marek Krajčí egészségügyi miniszter a tervezett lépést. „Indokolatlannak érezzük, hogy egy hetekkel későbbre tervezett korlátozást a nyári szezon közepén jelentenek be, konkrétumok nélkül” – mondta Somogyi Gábor.

Szezonon túl

Szeptember 1-től csökkenthetik felére a fürdők látogatottságát. A fürdők szövetségének vezetője megjegyezte, hogy a szeptemberi látogatottság időjárásfüggő, és az iskolakezdés miatt egyébként is megcsappan a vendégek száma. Ha jó idő van, akkor még szeptember 1-én, vagy az első hétvégén lehet értelme a korlátozásnak. „Egyébként irreleváns a rendelkezés, mert visszaesik a fürdők látogatottsága. Kár volt bejelenteni a korlátozást, mert nincs jelentősége” – zárta Somogyi Gábor.

Lesz kárpótlás?

A fürdők szövetségének tagjai arra is kitértek, hogy Igor Matovič miniszterelnök korábbi ígérete ellenére a legtöbb strand és fürdő még nem kapta meg az első hullám után megígért kompenzációt, és továbbra sem tudják, hogyan téríti meg az állam a létszámkorlátozás okozta bevételkiesést.