Újfajta módon lehet fizetni a parkolásért Ipolyságon

A sofőrök mostantól SMS-ben és bankkártyával is fizethetnek. „Mindkét módszerrel ki lehet fizetni az óránkénti, a napi és az éves parkolási díjat is. A táblákon feltüntetett QR-kód is egyszerű fizetési lehetőséget nyújt. Csak be kell szkennelni az alkalmazáson keresztül, és már lehet is fizetni" – közölte a városi hivatal.

„Az új rendszer előnye az is, hogy a sofőr figyelmeztetést kap, mielőtt a parkolójegye lejárna" – közölte a hivatal.