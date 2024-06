Újdonságok a XXXVIII. Galántai Vásáron

Már elindult a vásárosok, árusok regisztrációja a XXXVIII. Galántai Vásárra, amely mostantól korszerű elektronikus formában történik. A vásár szervezési teendőit a Városi Művelődési Központ intézi, az új regisztrációs rendszerről, a programokról, a belépőjegyek megvásárlásáról, a kedvezményekről az intézmény igazgatója, Anna Kivarothová tájékoztatta lapunkat. Elmondta, hogy most próbálják ki először az új regisztrációs rendszert, amelyben az árusok egyszerűen és átláthatóan tudják az árusítóhelyeket lefoglalni és kifizetni, és minden szükséges információt egy helyen találnak.

– magyarázta az igazgató. Az árusok többféle zónából választhatnak attól függően, hogy milyen portékával, szolgáltatással érkeznek, lesz például étel-ital-zóna, gyerekeknek szóló programok, kézművesek zónája. Az ezeket ábrázoló térkép és a részletes tájékoztatás, valamint a regisztrációhoz szükséges űrlap megtalálható a trhy.galanta.sk weboldalon.

„Ami a vásár programját illeti, van még néhány kérdéses, szervezés alatt álló pontja, de szinte teljesen összeállt a terv. Három helyszínen lesznek a kultúrprogramok: az amfiteátrumban és a kastély parkjában a kis- és a nagyszínpadon. Az utóbbi két helyszínen fellép többek között a galántai fúvószenekar, a Mátyus és az Urpín folklórcsoport, a The Backwards nosztalgia-zenekar, a cigány népzenét más dallamokkal ötvöző Basawell zenekar, lesz különféle gyerekprogram, vezetett borkóstoló, hangterápia és hangszerbemutató, amatőr képzőművészek alkotóműhelye, fotókiállítás, a Fringia csoport Esterházy korabeli ruhákat és táncokat mutat be. A piactéren sörfesztivál egészíti ki a programokat, de lesznek kísérőrendezvények a Galandia fürdőben, továbbá asztalitenisz, ökölvívás és tekebajnokság is a vásár keretében. A VMK épületében vérnyomás- és vércukorszintmérést tartanak, a neogótikus kastély déli tornyában pedig óránként indul tárlatvezetés, valamint többször elhangzik egy előadás a családfakutatásról. Bemutatkoznak a helyi méhészek, az Ekopark és a Zelený plán – Zöld terv polgári társulások. Pénteken a kastélyparkban a The Great Voices játszik az utcabálon, szombaton az Sz-H Mulatós, vasárnap pedig az Akcent Live”