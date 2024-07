Újabb családi vállalkozással bővült az ipari park

Az ünnepélyes megnyitón az ügyvezető, Mészáros László és felesége Mészáros Varga Veronika köszöntötték a vendégeket, a cég munkatársait, családtagjaikat és barátaikat. Az asztalokkal és székekkel berendezett nagyteremben zongorával kísért hegedűszó várta az érkezőket, a svédasztalon pedig különleges falatok sorakoztak. Miután minden meghívott megérkezett, először Mészáros László szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy az édesapja által alapított cég, az ML Lock jövőre lesz 25 éves és megköszönte mindazok támogatását, akik bármilyen módon hozzájárultak a vállalkozás sikereihez. Egyes munkatársai és barátai mellett kiemelte még Egyházkarcsa település vezetését, akik sokat segítettek az új központ megvalósításában. Beszéde után Mórocz Péter, a község polgármestere vette át a szót, aki elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt kereste fel őket Mészáros László egy új cégközpont reményével, melyet az ipari parkban szerettek volna felépíteni. A terveket látva egyértelművé vált számukra, hogy ez nem csak egy telephelynek indul, hanem egy álom, egy életmű megvalósítása lesz. Hozzátette az is, hogy a közeljövőben további hangárok épülnek majd az ipari parkban, melynek befejezésével összesen 8000 munkahelyet teremtenek. Már most is 4000-en dolgoznak itt.