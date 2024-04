Új utasbarát központi autóbusz-megállója és átszálló állomása van Vágsellyének

„Tizenhárom hónap alatt sikerült megvalósítani azt a nagyszabású beruházást, amilyenre a múlt század kilencvenes éveitől nem volt példa a városunkban. Emelem kalapom mindazok előtt, akik kivették részüket a megvalósításban. Vágsellyére 1850-ben vezették be a vonatközlekedést és további harmincöt évig tartott, mire megépítették a vasútállomást. Évekkel ezelőtt úgy döntöttünk, összeköthetnénk a Duslo vegyi vállalatot a belvároson keresztül vezető kerékpárúttal, ami évekig tartó folyamat, mint ahogy az is, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodását. Egyfajta központi átszálló állomás létrehozására törekedtünk, hogy a vasútállomásra érkezőknek több lehetőségük legyen, tömegközlekedési eszközön, de akár kerékpáron is folytathatják útjukat” – hangsúlyozta Jozef Belický. Kiemelte a Backer tervezőiroda hatékony munkáját, értékelte a kivitelező MBM Gropup társaság, valamint a bedolgozó cégek igyekezetét. Az átadási ünnepségen a vágsellyei hagyományőrzők perdültek táncra a vasútállomásnál. Peter Klučka a közlekedési minisztérium nemzeti ciklokoordinátora a korszerű kerékpártárolónál állította le kerékpárját, ahol kiállítást nyitottak az egyes építkezési folyamatokat bemutató fotókból. A jelenlévők megtekinthették a kerékpárok tárolására alkalmas boxokat, és a kérékpárbarát karbantartó berendezéseket. A hatmillió eurós beruházás két fázisban zajlott. Eltávolították a rendkívül rossz állapotban lévő régi autóbuszmegállót is. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő támogatásából megvalósult beruházást Vágsellye önkormányzata 291 236,62 euró önrésszel támogatta. Összesen 256 parkolóhelyet építettek, egyrészt a régi autóbusz-megálló helyén, részben az új autóbusz-megálló mögötti területen. A taxi szolgálat számára külön helyet jelöltek ki. A terület akadálymentes és vakvezető sávok vannak a járdafelületen. A vasútállomás és a központi autóbusz-megálló között mostantól biztonságosabban közlekedhetnek az utasok. Koller Erika városi szóvivő tájékoztatása szerint a város éveken át tárgyalt az érintett telek tulajdonosával, a vasúttársasággal, hogy hosszú távra bérbe vegye a területet. Közel két évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megkezdődjön a közbeszerzési eljárás. Az infláció következtében a tervezettnél mintegy félmillió euróval drágább lett végül a beruházás. Az építkezés ideje alatt némileg bonyolult körülmények között, külön erre a célra kialakított járdán haladhattak az utasok. Az átadási ünnepségen részt vett Baros Róbert is, a megyei fenntartású vágsellyei rendelőintézet igazgatója, és jelen volt Jónás Péter, Zsigárd, valamint Restár János, Farkasd, Agócs Kőrösi Ildikó, Pered polgármestere és Jakócs Krisztina, Deáki polgármestere. A térségbeli települések lakosai, illetve vezetői nevében Restár János elmondta, a vágsellyei lakosokhoz hasonlóan számukra is nagy öröm az új központi autóbusz-megálló megépülése, illetve az átszálló központ biztonságosabbá tétele. Korábban nem kis gondot okozott a parkolás, illetve az átszállás a járási székhelyre érkezőknek. Jozef Belický külön említést tett arról, hogy az építkezés során a munkálatok egy része a föld alatt zajlott, esővízgyűjtő tartályokat, vezetékeket építettek be a talajba, hogy korszerű módon felfogják a csapadékot. Külön gondot fordítottak a megfelelő zöldövezet kialakítására.