Új tervek a galántai szülészeten

Tavaly a Svet zdravia – Egészség Világa egészségügyi hálózat galántai intézményének szülészeti osztályán jött a világra a harmadik legtöbb gyerek. Ennél több szülés, 1280 2017-ben volt, 2018-ban pedig 1214. Az elmúlt négy évben mindig 1000-nél több kicsi született Galántán. Tavaly a legtöbben a Sofia, a Viktória és az Eliška nevet adták a lányoknak, a fiúk között a leggyakoribb a Samuel, a Jakob és az Adam név.

Felkészítő tanfolyam

A kórházban a gyermeket váró szülőknek lehetőségük nyílik szülésfelkészítő tanfolyamra járni, ahol információkat kapnak a terhesség velejáróiról, esetleges problémáiról, a szülésről, illetve a csecsemőgondozásról. A szülők így jobban fel tudnak készülni az új családtag érkezésére, hasznos szokásokat tudnak kialakítani a családi életben, és lehetőségük van megismerkedni a szülészeti osztály alkalmazottaival és a szülőszobával, illetve a gyermekágyi részleggel. Tavaly 122 édesanya használta ki a felkészítő tanfolyamot, 30-cal több, mint az előző évben. A szülőanyák a személyzet segítségével elkészíthetik a szüléstervüket is, vagyis azt, hogyan képzelik el az ott-tartózkodást a felvételtől az újszülött gondozásáig. 2019-ben 99 nő élt ezzel a lehetőséggel, egy évvel korábban 57-tel kevesebb. Az újdonsült anyukáknak laktációs szaktanácsadók, vagyis olyan specialisták nyújtanak segítséget, akik a szoptató anya és a szoptatott csecsemő különleges igényeit szem előtt tartva megelőzik, felismerik, illetve segítik megoldani a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos problémákat. A szülés alatt zeneterápiát, aromaterápiát és hidroterápiát igényelhetnek, valamint fitlabdát is használhatnak a szülő nők a hátgerinc fájdalmainak enyhítésére. A galántai szülészeten alkalmazzák az úgynevezett „bonding” és a „skin to skin”, vagyis a korai kötődés módszerét, melynek lényege, hogy amint megszületik a baba, máris az anyuka mellkasára helyezik, illetve már a szülőszobában elkezdődhet a szoptatás. Ha az anyuka kéri, az egész kórházi tartózkodás ideje alatt a gyermekével lehet. A kórház légzésfigyelőt tud kölcsönadni a családoknak, amellyel a csecsemők légzését tudják megfigyelni odahaza.

Újabb fejlesztések

Idén új ultrahang-berende-zést, új vizsgálóasztalokat vennének az osztályra, és kialakítanának egy helyiséget, ahol a felkészítő tanfolyamot végeznék. A szülészet további tervei között szerepel, hogy fokozatosan bababarát intézménnyé váljon és felújítsák a gyermekágyi osztályt.

Bababarát intézmén

A Szlovákiai Gyermekorvosok Szövetsége és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közösen fogalmazták meg, mitől bababarát egy szülészet. A feltételeket 10 pontban foglalták össze, melyek a következők: felkészített dolgozók, az anya tájékoztatása a szoptatásról, az újszülött azonnal kontaktusba kerül anyukájával, szoptatás megmutatása, helyes technika megtanítása, a baba nem kap más táplálékot, csak anyatejet, együttes elhelyezés, az anya bátorítása a szoptatásra, a baba nem kap cumisüveget, anyacsoportok alakulásának támogatása.

A legfontosabb cél a szoptatás elősegítése, ami nemcsak a szoptatás jótékony hatásainak ismertetéséből, a helyes szoptatás megtanításából áll, hanem az összes olyan tényező kizárását is magába foglalja, amely hátráltathatja a szoptatást.

A bababarát kórházakban segítik az édesanyákat, megismertetik őket a szoptatás normális menetével, elmondják, hogy hol kaphatnak tanácsot, ha a megszokottól eltérő jelenséget tapasztalnak. A bababarát kórházban a baba és édesanyja a lehető legtöbb időt együtt töltheti.

A Svet zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.