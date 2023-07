Új peronok és más objektumok épülnek a vágsellyei buszpályaudvaron

Közel 5,5 millió eurós vissza nem térítendő támogatást kapott a város a pályaudvar revitalizációjára. A munka télen kezdődött el. „Jelenleg a peronokon folyik a munka, hamarosan megkezdik a burkolat lerakását. A tetőszerkezetet úgynevezett termofával bélelik ki. Természetesen akadálymentesített rámpákat, a látássérültek számára pedig vezetősávokat is kialakítanak" – tájékoztatott a városi hivatal.

Épülnek az illemhelyek is, az épület zöldtetőt kap. „Az állomás előtti területre évelő növényeket ültetünk, és 256 parkolóhelyet is kialakítunk, valamint taxiállomásokat, kerékpártárolókat is. Az év végére kialakítjuk az összeköttetést a vasútállomás és a buszpályaudvar között" – közölte a hivatal.