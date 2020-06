Új kopjafát avattak Ekelen

Az ekeli megemlékezés, ahogyan más településeken is, harangozással kezdődött. A református templom kertjében összegyűlt mintegy 60 személy 100 másodpercig hallgatta harangjátékot. Az új kopjafa – amely Baják Szabolcs alkotása, illetve adománya – mellett áll közvetlenül egy régebbi is, amely a reformációnak állít emléket. Az alkotás leleplezését követően a temetőben található világháborús emlékműnél gyújtottak gyertyát az emlékezők, majd később még meggyújtották az "összetartozás tüzét" is. A rendezvényt az Ekeli Református Keresztyén Egyház, a Csemadok és az MKP helyi alapszervezetei szervezték.

