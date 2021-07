Új autóbuszokat adtak át Érsekújvár főterén

A gépjárműpark korszerűsítése Nyitra megye legnagyobb közlekedést érintő európai projektje az Integrált regionális operációs program keretében. A tizenöt új autóbusz 2,38 millió euróba került, az összeg tíz százalékát a járműpark üzemeltetője fedezte. Az új járműveket Nyitra megye helyközi járataiként vetik be. Az autóbuszok alacsony padlózata kényelmesebbé, komfortosabbá teszi a babakocsival utazó családok és a mozgáskorlátozott személyek felszállását. Tájékoztató tábla, USB-töltő, WIFI-csatlakozás is van a környezetbarát autóbuszokon. Az Arriva társaság kilencvenhét helyközi járatot üzemeltet a megyében, az új SOR CN 12 típusú autóbuszok negyvenkét férőhelyesek és negyven állóhely áll az utasok rendelkezésére. Érsekújvárba, Lévára, Párkányba és Komáromba veszik az irányt az új járművek. A LOWENTRY alacsonyküszöbű autóbuszokon a stopp, ajtó, mozgássérült, riasztó gombok megnyomásával kommunikálhatnak az utasok az autóbusz sofőrjével, amelyeket Braille-írással is feltüntettek. A biztonságos közlekedés érdekében térfigyelő kamerákat helyeztek az autóbuszokba. A járműveket üzemeltető cég vezetése tisztában van azzal, hogy a városokban egyre bonyolultabb és veszélyesebb a közlekedés a gyakori forgalmi dugók, torlódások miatt. Ha korszerűbb tömegközlekedési eszközöket helyeznek üzembe, talán még több környezettudatos lakos választja a helyközi járatokat. Az Arriva társaság folyamatosan frissíti a járműparkját és újítja fel az autóbuszmegállókat, emellett stabil munkalehetőséget kínál az alkalmazottainak. Zemes Szilveszter, az Arriva Nové Zámky és Nitra Részvénytársaság vezérigazgatója az átadáson hangsúlyozta, kötelezték magukat arra, hogy a Nyitra megyében üzembe helyezett autóbuszoknak legalább hatvan százaléka elektronikus tájékoztató táblákkal, WIFI-elérhetőséggel lesz felszerelve, és az autóbuszok mintegy fele klimatizált lesz, valamint nyolc évnél nem régebbi. „A Tatárik Emil Strandra a város önkormányzatának támogatásával idén nyáron is ingyen utazhatnak a kirándulók a strandbuszon” – mondta Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere az átadási ünnepségen.

Az érsekújvári átadáson részt vett Milan Belica megyefőnök, aki fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a túlzsúfolt utakon egyre hosszabb várakozási idővel számíthatnak a személygépkocsik vezetői. A Nyitra megyében élőknek lehetőségük van arra, hogy az utazás kényelmesebb, komfortosabb módját válasszák.