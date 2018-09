Tucatnyi településen nincs kihívó

Komárom | A Komáromi járás több községében nincs kihívója a jelenlegi polgármesternek, újabb 4 évig marad posztján Bogya, Bogyarét, Búcs, Csicsó, Hetény, Ifjúságfalva, Kolozsnéma, Komáromfüss, Marcelháza, Martos, Nagykeszi, Szilas, Vágfüzes és Tany polgármestere.

Az is biztos, hogy új vezetője lesz Gellérnek, Naszvadnak, Lakszakállasnak, Patnak és Komáromnak, ahol nem indul újra a regnáló polgármester. Ezen az 5 településen kívül viszont a Komáromi járás valamennyi magyarlakta településén megméretteti magát ismét a jelenlegi polgármester.

Az MKP-nak 19 településen van saját jelöltje, 3 helyen függetlent, egy helyen (Nemesócsa) hidas jelöltet támogat. A járásban csupán egyetlen helyen, Marcelházán indít közös, koalíciós jelöltet az MKP és a Híd. A Hídnak 15 településen van önálló polgármesterjelöltje, és két helyen kötött koalíciót, a már említett Marcelházán kívül Komáromban, ahol a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalommal közös a listája. Az MKDSZ-nek csupán Szentpéteren van önálló polgármesterjelöltje, Sárközi János, a párt alelnöke. Érdekesség, hogy Szentpéteren a három indulót három párt (MKP, Híd, MKDSZ) jelölte, más falvakban – ahol több induló is van – mindenütt van független jelölt is, ugyanakkor Dunamocson és Ekelen csak függetlenek indulnak. Kuriózum, hogy Martoson a hét képviselői helyre mindössze heten pályáznak, valamennyien az MKP listáján, vagyis a községnek teljesen egyszínű vezetése lesz, hiszen az egyetlen polgármesterjelölt, Keszeg István szintén az MKP-listáján indul.

Haris József 1980 óta, azaz 38 éve állt megszakítás nélkül az ötezer lakosú nagyközség, Naszvad élén, ezzel nemcsak a járásban, hanem valószínűleg országos viszonylatban is rekorder. Most azonban visszavonul, öt jelölt pályázik a helyére, köztük az MKP járási elnöke, Becse Norbert. Gyakorlatilag a rendszerváltás, azaz 1990 óta polgármester Szalay Rozália Kolozsnémán és Kovács János Virten, ám míg az előbbinek nincs kihívója, utóbbinak ezúttal kettő is akadt. A rangidős polgármesterek közé tartozik Csóka Lajos is, aki 1994-től vezeti a települést, és egyedüli indulóként biztos befutó.