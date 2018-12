Továbbra sem iható a víz Csicsón és Füssön

A lakosok tartálykocsiból vihetik az ivóvizet, Csicsón naponta 10 és 12, Füssön 13 és 15 óra között van ott a szolgáltató, a komáromi KOMVaK víz- és csatornaművek kocsija. „Nincs korlátozva, mennyi vizet vételezhet egy személy, ha kiürül a tartály, újratöltjük – mondta lapunknak Patrik Ruman, a társaság igazgatója. – Az ezzel járó költségeket egyelőre a KOMVaK állja, ha sikerül megtalálni a szennyezés okozóját, kártérítést fogunk kérni.” Az igazgató múlt pénteken az ivóvíz szennyezésének gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a komáromi járási ügyészségen, az ügyben már folyik a nyomozás. Vélhetően gazdálkodók felelőtlensége miatt jutott a talajba szilárd és folyékony trágya, ez okozhatta a szennyezést. Az ivóvízben az állati vagy emberi ürülékben is előforduló coliform baktériumok és enterococcusok határértéke volt magasabb a megengedettnél. A helybéliek közül többen a nagykeszi határában működő dán sertéstelepre gyanakszanak. A telepet üzemeltető Dan-Slovakia Agrar Részvénytársaság közleményben utasított vissza minden olyan állítást és gyanúsítást, miszerint tevékenységüknek bármilyen köze lehet a Csicsó és Füss határában észlelt ivóvíz-szennyeződéshez. Állásfoglalásuk szerint a trágyalevet a törvényi előírásoknak megfelelően használják. Tény az is, hogy egyik faluban sincs kiépítve a szennyvízcsatorna-hálózat, vagyis az sem kizárt, hogy valaki a szennygödör tartalmát ürítette ki a földekre.

Nem kis problémát okoz a szülőknek, hogy zárva van az iskola és az óvoda. „Naponta több tucatnyi telefonhívást kapok a szülőktől, hogy mikor indul végre újra a tanítás – mondta Németh Ildikó, a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda igazgatója. – Nekünk is gondot jelent, hogy zárva az iskola, hiszen ezen a héten is több rendezvényünk maradt el emiatt, a Mikulás-ünnepség, a szén és szaloncukor elnevezésű közös közlekedésbiztonsági akció a rendőrséggel, hétvégén az iskolai bál. A táncpróbákat is nehéz megszervezni így, hogy nem járnak iskolába a gyerekeket, és ügyelni kell arra, hogy senki ne igyon a csapról.” Az igazgatónőtől megtudtuk, a szennyeződés kimutatása előtt, illetve a mintavétel és az eredmények ismerete közt eltelt pár napban sem tapasztalták, hogy hasmenésre, hasfájásra panaszkodtak volna az iskolások. Ők egyébként örülnek az ölükbe hullott szabadságnak, el is nevezték vízszünetnek a mostani helyzetet.

Földes Csaba, Csicsó és Farkas Károly, Füss polgármestere elmondta, a lakosok aránylag higgadtan viselik a vízszolgáltatás szüneteltetésével járó kellemetlenségeket, de már nagyon várják, hogy végre ismét iható legyen a víz. A korlátozást azonban csak a közegészségügyi hivatal oldhatja fel. A füssi kútban ugyan nem találtak szennyeződést, de mivel a két kút nagyon közel van egymáshoz, a közegészségügyi hivatal megelőző intézkedésként az innen származó víz fogyasztását is megtiltotta.