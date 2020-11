Továbbra is kétségek között a fürdők

A szeptemberben bejelentett fokozatos szigorítások után a hónap közepén elkezdett enyhíteni a korlátozásokon a központi válságstáb. Megnyithattak a templomok, a mozik, a színházak és az uszodák is. Azt azonban továbbra sem tudni, hogy mi vár a fürdőkre télen.

Közeleg a tél

Egy hete Igor Matovič miniszterelnök munkamegbeszélésen tárgyalt az idegenforgalmi ágazat képviselőivel arról, hogyan éljék túl a telet. A 29 fürdőt tömörítő Szlovákiai Akvaparkok, Fürdők és Uszodák Szövetségét (SAAKP) viszont nem hívták meg az egyeztetésre, pedig évente 6 millió látogatót fogadnak a fürdőkben. A szövetség közleményében emlékeztettet arra, hogy idén már közel négy hónapig felfüggesztették a működésüket, és még most sem tudni, hogy mikor nyithatnak ki újra. Azért is különösen nagy szükségük lenne az információra, hogy megfelelően felkészülhessenek az újraindulásra. „Nem tudjuk egyik napról a másikra megnyitni a fürdőket, legalább 8–10 napig tart az erre való felkészülés” – közölte Somogyi Gábor, az SAAKP elnöke, a dunaszerdahelyi Thermalpark igazgatója.

Van tervük

Somogyi Gábor hozzátette, tudatosítják a járványügyi helyzet súlyosságát, ezért saját maguk dolgoztak ki egy tervet arra, hogy milyen feltételek mellett lehetne újra elindítani a fürdőket. „Az az elsődleges, hogy közös megoldásokat találjunk a szakértői konzíliummal, amelyek rendszerszintűek, hatékonyak, segítik megóvni a vendégek egészségét, megfelelő kondícióban tartják a sok megpróbáltatáson átesett idegenforgalmat, és amelyeknek köszönhetően hatékonyan üzemeltethetjük a fürdőket és uszodákat, ezzel megtartva a munkahelyeket is” – fogalmazott az elnök. Kéréseiket a látogatók által aláírt, a miniszterelnöknek címzett több ezer képeslappal is nyomatékosítanák. Ha a közösségi antigéntesztelés bizonyul a hatékony megoldásnak, akkor szövetség kész bekapcsolódni az ingyenes mintavételbe is, együttműködve az állami szervekkel, az önkormányzatokkal és a területi idegenforgalmi szervezetekkel.

Covid-jelzőlámpa

Peter Kolenčík, az SAAKP alelnöke közölte, hogy tárgyalnak a közlekedési minisztériummal egy jelzőlámpás rendszer kialakításáról az idegenforgalmi egységeknek, amely alapján az egyes régiók járványhelyzetétől függően biztonságosan újraindulhatna a szektor. Az alelnök emlékeztetett ara, hogy a fürdőkre szigorú közegészségügyi előírások vonatkoznak, amelyeket már az első hullám idején is fokoztak. Növelték a klór arányát a vízben, így még hatékonyabban fertőtleníthetnek. „A szakmai konzíliumnak figyelembe kellene venni ezt a tényt, amikor azzal érvelnek, hogy a fürdőkben és akvaparkokban azért magas a fertőzésveszély, mert a vendégek maszk nélkül járnak” – tette hozzá Kolenčík.

Róluk nélkülük

A szövetség tagjainak az is elfogadható lenne, ha a színházakhoz és mozikhoz hasonlóan a fürdők is 50 százalékos kihasználtsággal működ-hetnének a téli szezonban. A megfelelő feltételek megszabásához azonban közös egyeztetésre lenne szükség, de a szövetség tagjai továbbra is azt érzik, hogy róluk döntenek nélkülük, ezért nyílt levélben fordultak Igor Matovič miniszterelnökhöz, Ján Mikas tiszti főorvoshoz és a szakmai konzíliumhoz, hogy az SAAKP vezetése is kapjon meghívót arra a tárgyalásra, amelyen a fürdők megnyitásának feltételeiről döntenek.

Nem érdemes kinyitni

A hét elejétől ugyan engedélyezték az uszodák megnyitását, de egyszerre legfeljebb hatan lehetnek bent. A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolához uszoda is tartozik, Szabó László, az iskola igazgatója szerint ilyen feltételek mellett nincs értelme megnyitni. „Ez azt jelenti, hogy az úszóklubok élsportolói megtarthatják az edzéseket ott, ahol a város megengedheti magának az uszoda működtetését. Ilyen számok mellett egy uszoda üzemeltetése csőd. Mi iskolai uszodaként működünk, mellette vállalkozási tevékenységben a nyilvánosság számára is nyitva vagyunk. Külön kellene fűteni az uszodát, de még pénzt sem kaptunk a megyétől a működésre” – vázolta a helyzetet Szabó László. Az év elején felújították az uszodát, de mivel berobbant járvány, a megyei önkormányzat nem különített el keretet az uszoda működésére. „Meggyőződésem, ha szeptemberben nyithattunk volna, akkor megkaptuk volna a pénzt. A jövő évi költségvetésben gondolom, megjelenik a forrás” – nyilatkozta Szabó László.